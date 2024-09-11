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上半年道安成績「基隆績效顯著」　謝國樑：持續宣導交通安全月

▲上半年道安成績「基隆績效顯著」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲交通部公布上半年道安成績「基隆績效顯著」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市政府於2023年1月起加強推動「行人友善」政策，在道安會報工程、執法、教育、宣導、監理各小組分工努力下，執行校園周邊改善計畫、提升道路品質公共環境改善計畫、永續提升人行安全計畫、設置綠底行穿線、放大型行人號誌燈、行人早開時相、行人專用時相、加強路口車輛禮讓行人執法，以工程、教育、執法、宣導、監理等各面向，打造友善行人的交通安全環境。

基隆市長謝國樑11日上午7時直播，展示市政團隊一年多來用心推動行人友善政策的成果，在交通部9月初公布全國上半年道安成績，基隆市道路交通事故1780件（比去年同期減少106件，-5.6%），2432人受傷（比去年同期減少130人，-5.1%），造成11人死亡（比去年同期減少4人，-26.7%），行人累計死亡人數2人，較去年同期減少2人（-50%），另基隆市每10萬人死亡人數，整體死亡比例3.04人，為本島各縣市，僅次於台北市2.23人；行人死亡比例0.55人，為本島縣市中僅次於花蓮縣0.32人、新北市0.37人，可見推動人本交通之成效顯著。

▲上半年道安成績「基隆績效顯著」。（圖／記者郭世賢翻攝）

交通處副處長黃詩涵補充，基隆市的道路交通安全一直都在持續精進中，值此九月份的交通安全月，主題「人本交通-停讓文化」，宣導重點：一、行經路口停讓行人；二、無號誌路口遵守停讓原則；三、車輛行至路口中心點再轉彎，以避免視線死角。

黃詩涵說，尤其行經路口時須遵守「慢看停」3字訣，也就是路口要放慢速度、注意周圍人車、停讓行人通過，只要距離行人一個車道寬時就必須停讓；行人穿越道路也要謹記「停看聽」，就是在安全地點停等，過馬路時盯住來車，並注意車輛警示聲。穿越馬路時行走行人穿越道並於綠燈秒數足夠時再行穿越，尤應專心過馬路，不滑手機，「車輛慢看停、行人安全行」。

最後謝國樑呼籲大家，一起為基隆形塑出人本交通-停讓文化（今年度交通安全月主題），保障路上行人與行車的安全。

▲上半年道安成績「基隆績效顯著」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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