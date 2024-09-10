基隆城市馬拉松不延了？謝國樑：道安通過交維10／6如期辦理

▲基隆城市半程馬拉松朝原訂日程10月6日，如期辦理的方向來努力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2024基隆城市半程馬拉松」經基隆市政府於昨（9日）跨局處邀集各單位，與基隆好馬長跑協會研議，協會表達將儘速修正交維計畫，趕提道安會報審議，市府也將朝維持原訂日程10月6日，如期辦理的方向來努力。

謝國樑今（10日）指出，為使活動朝最安全、最高規格方向準備，各單位包括交通、衛生、警察、環保、工務、文觀、都發及公車處等，都針對本次活動提供相當協助，另就補給配置、醫護配置、交管警力配置、環境清潔配置、及活動宣傳等，也提供協會具體規劃建議。

謝國樑另提及，交通部分將出動49名警力、26名義交、69名志工、3名駕駛，計147名人力；醫護配置部分，從2個救護站增加到4個救護站，將在起點、終點及2個中繼點各設一個，配置8名護理人員，另並配置2台救護車及救護技術員；補給配置部分，從5個補給站增加到7個、巡迴裁判從2名增加到5名、巡迴接駁車也自1台增加到2台；清潔配置部分，也搭配設置子母車1組及流動廁所28座，以提供市民更安全、舒適的路跑環境。

基隆市府相關單位會加強路面巡檢、以及活動宣傳等，經過各單位充分交換意見後，市府將再次召開道安會報，詳審此活動之交維計畫，希望有機會讓本次路跑賽事順利於基隆辦理。