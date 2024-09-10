親子公園沙坑亂撒圖釘！基隆小四生調皮惡作劇　區公所緊急封閉

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆安樂區四維公園內的沙坑，昨（9）日晚上有家長發現有人放了大量圖釘，經調查，發現是一名國小四年級的學生惡作劇，警方到場處理，並通知校方跟家長帶回家裡輔導，沙坑則是暫時封閉，等全部汰沙完畢，確認沒問題再開放。

▲基隆四維公園沙坑放了大量圖釘，經查是國小4年級學生惡作劇。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

有網友8日在基隆臉書社團發文指出，四維公園兒童遊戲區的沙池，除了一堆大型垃圾之外，居然還有一堆圖釘，「這……真的太誇張了…」

安樂區區長簡翊哲指出，得知後已於第一時間前往現場查處，經查是一名國小孩童8日晚間6時許，獨自遊玩時置放，除先請警方將小孩帶回家中外，並將請教育處及國小端協助輔導，並要求該生家長應負教導之責。其次，該沙坑目前現況將暫時封閉，並委請廠商進行沙坑安全檢查，待完妥後再開放。

▲秦鉦表示會加強維護，以及學校學生的教育宣導 。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市議員秦鉦今（10）日指出，任何會刺傷人的物品埋在沙堆，小朋友會在遊戲中受傷，這是很不道德也是很危險的行為，之後會加強維護，以及學校學生的教育宣導。

▲里長指出，惡作劇的小朋友會請學校跟教務處加強輔導 。（圖／記者郭世賢翻攝）

四維里長黃雅玲表示，收到很多家長詢問，過往沒有發生過這樣的事情，如果有人惡意做這樣的事情，真的是相當可怕，惡作劇的小朋友會請學校跟教務處加強輔導。