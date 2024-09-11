宴請帕運代表團選手　卓榮泰贈親簽小卡有玄機

▲行政院長卓榮泰致謝帕運國手，親寫卡片。（圖／行政院提供，下同）



記者陳家祥／台北報導

2024巴黎奧運、帕運圓滿落幕，行政院長卓榮泰11日在台北福容大飯店宴請帕運代表團，除了對所有選手表達深切的祝賀外，也向選手們及幕後團隊致上最高敬意。行政院代理發言人謝子涵透露，卓院長特別準備親筆簽名的感謝小卡，卡片上印製的每一句話，都是對個別選手的感謝與鼓勵，也表達對選手們的努力、不屈的精神充分肯定。

帕運選手的感謝小卡色調鮮明充滿活力，象徵帕運選手的堅毅不拔與不懈追求。卡片上還有台灣隊每位選手的自信微笑的插畫肖像，展現帕運不怕失敗、勇敢追夢的核心精神，並以活潑的色彩搭配運動項目的象徵物，如羽毛球、乒乓球和射箭標靶等，強調選手們的專業和堅持。

謝子涵說，院長期望這張卡片不僅能為選手們加油，也能鼓勵更多人了解帕運，支持這些在體育領域中不懈努力的英雄們。

另外，日前奧運選手返台時，卓榮泰同樣也有贈與感謝小卡，這次也一併曝光。卡片以本次奧運台灣選手出賽項目為主題，同樣選擇了鮮明的顏色作為背景，代表奧運精神中的多樣性和國際性，也象徵奧運競技中的活力與熱情。

謝子涵指出，每張卡片的祝賀都是獨一無二，在贈與羽球選手王齊麟、拳擊選手吳詩儀的卡片上分別寫著「神乎其技的躺著打、換拍打，果然無人能擋」、「有台下I人的努力，才有台上E人的勇氣」，代表著卓院長在公務繁忙之餘，仍有關注本屆賽事，甚至連選手的相關花絮都沒有錯過。

謝子涵表示，這些卡片象徵著政府對體育發展的高度重視，也期許選手們未來持續挑戰自我。政府關注體育項目，絕非只停留在四年一次的奧運，而是不間斷地關注與投入，致力於推動台灣體育向前邁進。

而「體育暨運動發展部」的籌備工作緊鑼密鼓進行中，長遠目標將會確實推動全民運動發展、落實競技運動全民化，以及促進運動產業的多元發展，發揮「體育即國力」的台灣實力，相信會有更多台灣好手在廣大的世界舞台上，留下輝煌的成績。