台高檢「打詐查緝專案」　暑假不到2個月查獲13億、7795人

▲台高檢檢察長張斗輝領導全國各地檢署積極查緝詐騙集團，第二波專案也繳出亮麗成績單。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣高等檢察署在賴清德新政府上任以來，持續進行第二波「打詐查緝專案」，在暑假短短不到2個月內，全國各地檢署就查獲5770件、7795人，並查扣犯罪不法所得13億6727萬元、泰達幣49萬5155顆，不動產24筆、汽車17輛，並凍結帳戶12億元，成果豐碩。

新政府上任後，台高檢署就執行第一波「打詐查緝專案」，當時在20天內，各地檢署就查扣犯罪所得1億7749萬元、不動產16筆、汽車10輛，繳出漂亮的成績單。而在時序進入暑假後，檢警調認為詐騙集團可能利用無知學子暑期打工的機會，大肆詐騙，因此規畫執行第二波專案。

第二波專案時間為7月1日至8月20日止，專案名為「斷源專案」，專案期間內刑事警察局共計執行306案，約談2,820人，查扣犯罪不法所得9.79億元；法務部調查局共計執行31案，破獲機房6座、水房4座，約談231人，查扣現金1億5,000萬元、泰達幣44萬779.918顆、不動產22筆、車輛15輛、黃金230.98錢、名牌包2個、貓池9台、卡池4台及上萬張SIM卡，並經法院裁定扣押上百帳戶凍結12億元。

除了警方、調查局積極查緝，全國各地檢署也奮勇往前，在本次專案期間，全國各地檢署檢察官指揮司法警察，共計查獲(含起訴)機房34座、水房19座，並查扣犯罪不法所得13億6,727萬元、泰達幣249萬5,155顆、不動產24筆、汽車17輛等，凍結帳戶12億元，成果斐然。

檢警調積極查緝，人民有感，高檢署指出，統計今年1至7月期間，電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數，與去年同期相較，分別減少22.43％、32.38％，呈下降之趨勢。但高檢署強調，現今電信詐騙集團係一有系統、分工細緻專業，且藏身於境外之犯罪組織，並利用科技網路、產業發展、金融便利之掩護，不斷推陳出新詐騙手法，再加以金錢吸收誘惑青少年、專業人士，為其服務，而形成一龐大犯罪集團產業鏈，致民眾持續遭詐騙受害。因此檢方呼籲，民眾千萬要謹慎小心，以免遭騙，得不償失。