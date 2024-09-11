籲卓榮泰暫緩《國土計畫法》　朱立倫鼓勵民眾中秋振興花東觀光

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《國土計畫法》2025年5月即將上路，但許多地方政府仍未將「土地功能分區圖」陳報內政部，多位縣市首長呼籲延後施行。國民黨主席朱立倫今（11日）下午主持中常會時強調，國土計畫的大方向是對的，但其中有關農地使用規範，牽涉農地所有者與農民的長期權益，呼籲行政院長卓榮泰要了解問題，於完善準備之後再實施；此外，他也鼓勵民眾在中秋假期多多支持花東觀光。

朱立倫強調，立法院新會期國民黨將嚴格監督政府預算，一些重要法案會從福國利民的角度出發，像最近有一些重要議案，包括台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善等多位地方首長都很關心的《國土計畫法》實施。

朱立倫認為，國土計畫的大方向是對的，但其中對於農地使用規範，由於牽涉農地所有者與農民的長期權益，尤其今天台灣農民人數已經降到50萬人以下，台灣產業政策包括農業政策要何去何從，必須重新檢討，農產品的種類與分配應該重新調整。

朱立倫續指，在地狹人稠的台灣，每一塊土地都很珍貴，各地方的縣市首長要比中央官員以及相關學者專家更加了解問題，今天因為農業轉型、產業政策的改變，農地使用規範都要改變，但各地方尚未完全準備好面對新的國土計畫時，許多地方首長都要求暫緩實施，這個問題無關藍、綠，而是牽涉人民權益，因此他呼籲立法院國民黨團與其他黨團應該站在人民的角度，以及站在台灣長久發展的角度，讓行政部門了解暫緩實施與藍、綠無關，並希望卓揆要了解問題，待完善準備之後再實施，以免造成傷害。

另，由於下週就是中秋連假，朱立倫也感嘆，近期花東觀光受害影響很大，尤其花蓮地區許多觀光業者關門倒閉，影響地方發展，國民黨要呼籲民眾在未來的假期多多支持山區觀光重建，大家多待一天、多住一晚、多吃一餐，一起幫助花東地區重建。