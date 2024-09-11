台灣接亞洲選舉官署協會主席國　卓榮泰：與民主夥伴一同面對極權專制

▲行政院長卓榮泰出席「亞洲選舉官署協會會員大會開幕」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會11日舉辦開幕大會，本次會議中，台灣也正式接任AAEA主席國，中選會表示，將積極推動選務外交及國際民主活動，深化亞洲民主。行政院長卓榮泰說，台灣民主及選舉制度已與世界先進國家並駕齊驅，成為全世界公認的完全民主國家，台灣願意與民主夥伴國家站在一起，面對反民主、極權專制政權。

中選會指出，本次亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會由中選會主辦，財團法人台灣民主基金會協助辦理。中選會說，感謝台灣民主基金會董事長韓國瑜、代理執行長廖達琪出席及支持，以及所帶領的團隊和同仁的付出，讓這次活動順利舉行。中選會表示，我國以中華民國（Taiwan, Republic of China）參與AAEA，是創始會員國，曾於2005年、2008年連續擔任主席國6年並主辦AAEA會員大會。

韓國瑜致詞時說，台灣的民主轉型經驗是世界奇蹟，也是第一個成立民主基金會的國家，作為基金會董事長，期盼透過會議與各國交流民主經驗。未來基金會也將持續積極參與國際事務，為全球民主發展貢獻力量。

行政院長卓榮泰也出席今天的開幕式，他感謝所有對民主選舉制度及推動亞洲民主化發展實務經驗豐富的AAEA會員國代表與會，期盼透過今日活動相互交流、共享情資，共同對抗集權專制政權及長期充斥的錯假訊息，進一步彰顯民主正面力量，保障各國民主文化及選舉制度發展。

卓榮泰說，台灣民主及選舉制度已與世界先進國家並駕齊驅，成為全世界公認的完全民主國家，國人對此同感驕傲，相當珍惜這份得來不易的成就，台灣也因此結交更多民主夥伴國家，並與這些國家站在一起，共同面對反民主的集權專制政權。

卓榮泰進一步表示，民主並非與生俱來，需要靠積極爭取與維護，尤其全世界民主國家正共同面臨部分集權專制政權破壞及侵蝕其自由、民主體制的嚴峻挑戰。此外，為建立符合公平、公正、公開且真實反映民意的選舉制度，行使選舉權利的過程也必須符合民主條件，並獲得制度性保障。

卓榮泰強調，台灣尊重人民自由選舉的權利，並樂於與全世界及亞洲民主國家分享民主經驗，彼此相互學習、共同成長，期盼透過今日活動一同分享各國推動民主化進程的經驗，共享情資、對抗集權專制政權及錯假訊息，彰顯民主正面力量。