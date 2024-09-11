柯文哲昔批基金會藏錢　簡舒培：柯3大魔戒金流如何流動？

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來因京華城弊案遭羈押，政治評論員姚惠珍爆料，威京集團主席沈慶京在2022年10月「論功行賞」，眾望基金會同年11月成立，且2年支出2600萬，但官網紀錄僅4場活動，質疑基金會淪為柯的小金庫。對此，北市議員簡舒培說，柯現在有眾望基金會、木可、新故鄉智庫3大魔戒，「這3個魔戒的金流是如何流動的？柯文哲、陳佩琪還有民眾黨都沒有出來講明白」。

簡舒培說，套一句柯文哲的話，「這些不就是政治人物的魔戒嗎？」，過去柯文哲稱基金會是政治人物的魔戒，都是用來藏錢、洗錢的，現在柯文哲不只有眾望基金會，還有一個大魔戒叫木可、還有一個新故鄉智庫，總共有3個魔戒，「這3個魔戒的金流到底是如何流動的？柯文哲、陳佩琪還有民眾黨到現在沒有出來講明白」。

簡舒培指出，現在眾望基金會被發現，2023年到2024年總共收受捐款高達2700萬，但他們辦的活動非常少，只有辦過4場活動跟一筆10萬元的捐款，可是這2年卻收2700萬的捐款、花了2600萬，到底是有實質支出？還是流向了木可公司？

簡舒培表示，從政治獻金專戶可以看到，4000多萬的金流都流入木可，而眾望基金會成立基金會，假藉辦活動知名、假公益之名把募款都流出去了，這流向是否也是木可？也有待調查。

「不過，我覺得不應該等著檢察官調查起訴之後才公布。」簡舒培說，眾望基金會的董事長就是李文宗，而且民眾黨有很多成員都是眾望基金會的董事，他們應該要先站出來說明清楚，眾望基金會這2年收了2700萬的捐款、花了2600萬，到底流向為何？到底收的是誰的募款？因為這個時間點跟京華城爭取容積這麼相近，這2700萬是不是來自沈慶京的打賞？這也是大家的疑義跟質問。

媒體追問，目前李文宗失聯，身為董事的蔡壁如稱對金流不知情？簡舒培說，董事每一年起碼都要開好幾次的董事會，秘書處一定會針對整個基金會的金流狀況做報告，如果董事都不知道，那公布在網路上的財報表就是騙人的囉？還是又是造假？

「用不知道這件事已經行不通了，已經有太多人用『不知道』想要逃避自己的責任。」簡舒培說，一開始是李文宗、再來是黃珊珊，接下來是柯文哲，現在難道所有眾望基金會的董事，也都要說不知道嗎？民眾黨要用「不知道」逃避所有的質疑嗎？這樣真是把大家都當笨蛋，呼籲不要包庇基金會。