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眾望基金會遭質疑洗錢　民眾黨「沒辦法回應」：應由基金會說明

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲北檢提訊柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城容積率弊案，媒體人姚惠珍11日爆料其眾望基金會金流不明，質疑是柯文哲用來「操作」的小金庫。對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，應由眾望基金會對外說明；立院民眾黨團主任陳智菡也說，眾望基金會是獨立的基金會，跟民眾黨沒有關係，沒辦法回應。

姚惠珍11日於臉書發文表示，眾望基金會2年消失了2677萬5672元，時間序是2022年10月沈慶京論功行賞、2022年10月14日木可公司成立、2022年10月18日京華城取得建照、2022年10月19日京華城動土、2022年11月1日柯文哲帳戶「1500」、2022年11月2日眾望基金會成立，登記資產1000萬。

姚惠珍提及，根據眾望官網的資料，2023年捐款收入1900萬元、2024年捐款收入800萬元，兩年總計捐款收入2700萬元、業務支出2677萬5672元，但是官網2年只有記錄4場活動，1張10萬元發票，「錢花去哪？有沒有捐助慈善？完全不知道」。

姚惠珍指出，根據多年追財團法人基金會跟公益信託的經驗，眾望很可能是柯文哲用來「操作」的小金庫，而且2年就「洗」了2700萬元，「我的3個問題是，第一，2700萬是誰給的？第二，2677萬5672元花去哪？第三，兩年近1000萬元行政人事費究竟養了誰？請民眾黨或李文宗回答」。

對此，陳智菡於11日上午民眾黨團記者會時回應，眾望基金會是獨立的基金會，跟民眾黨沒有關係，沒有辦法回應。吳怡萱也說，有關眾望基金會的運作，應交由眾望基金會對外界說明。

根據眾望基金會官網顯示，核心宗旨是扶助社會弱勢，以「眾人的關懷投入，遠超越個人的熱心」，結合基金會啟發社會民眾的眾志與眾力，扮演台灣社會弱勢團體最強而有力的後援，而該基金會董事長正是捲入政治獻金案的時任柯文哲競總財務長李文宗。

▼眾望基金會，中間為基金會董事長李文宗。（圖／翻攝自眾望基金會官網）

▲▼眾望基金會，中間為基金會董事長李文宗。（圖／翻攝自眾望基金會官網）

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