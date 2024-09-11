爆料翻車！張啓楷要北檢快約談于北辰　嗆NCC不作為就「刪光預算」

▲民眾黨團召開「辧柯粗暴飆速 超思圖利紋風不動！？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，有媒體爆料柯USB存一份記載日期、經手人、數字1500和沈慶京的Excel檔案，還有集團總裁、科技業大老；桃園市議員于北辰10日爆，收到自稱前民眾黨張姓黨工的檔案，被網友發現與媒體內容相似，結果張姓黨員跳出來澄清黨證被盜用。民眾黨立委張啓楷11日要北檢趕快約談于北辰，並痛批國家通訊傳播委員會（NCC）是死掉了嗎？如果不作為的話，就要把預算全刪了。

立院民眾黨團11日上午舉辦「辧柯粗暴飆速，超思圖利紋風不動」記者會，有媒體詢問，于北辰爆料有自稱前民眾黨黨工拿到資料，與外界傳出的1500檔案相似？民眾黨立委張啓楷表示，于北辰的爆料有2個假，一個是假身份，該黨員已錄影表達身份遭盜用，第二是假資料，根本是完全造假。

張啓楷提及，「于北辰真的是非常大膽，還敢說把假資料交給北檢，這樣不只是誤導全民大眾，他要誤導辦案嗎？」鄭重呼籲北檢應該偵辦此事，並先約談于北辰，「第一，你資料從哪來？因為當事人出來說自己在加拿大，根本不認識于北辰，根本不可能提供資料給于，那請問是誰把資料給于北辰？後面有造謠一條龍嗎？藏鏡人是誰？是誰指導、做假新聞要陷害柯文哲，造成社會不安？」

張啓楷質疑，現在假消息到處亂飛，甚至誤導北檢辦案，鄭重呼籲北檢趕快約談于北辰，查清楚錯誤訊息、假消息來源，「到底是誰提供消息給于北辰？還是于北辰自己亂編？因為現在講話的黨員是假的，消息也是假的。」

話鋒一轉，張啓楷批評，「NCC是死掉了嗎？于北辰在電視上講這個消息，那麼多名嘴、電視台在討論，NCC完全不用管嗎？請NCC不要不作為，眼睛與耳朵矇起來，完全不管這事情。今天于北辰會造謠，隔幾天又會有于南辰、于西辰、于東辰會造謠嗎？請NCC要有動作，不然上次就說NCC早變『髒兮兮』，現在是死掉完全不作為，那預算就全刪了。」

在交通委員會的立委林國成也說，過去沒有NCC的時候媒體還算自律，結果有了NCC之後變本加厲，完全向執政靠攏，之前被很多人詢問要不要刪預算，99%多數人覺得NCC預算一定要全刪，「這是我對大家的承諾」。