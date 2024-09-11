週刊狂爆柯文哲涉弊內幕　趙少康喊話北檢「有證據直接起訴」

▲趙少康喊話北檢有證據就直接起訴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前台北市長柯文哲涉京華城案，遭裁定羈押禁見，昨天首度穿上囚服被提訊，而鏡週刊今（11日）再次刊登系列報導，直指柯文哲太太陳佩琪涉及洗錢，而柯文哲去年9在陶朱隱園獨會威京集團主席沈慶京後，就在訪美期間遺失手機。對此，資深媒體人趙少康受訪時表示，老是放一些消息出來真的沒有必要，「檢察官蒐集不到完整的證據，放這些消息出來又有什麼用？最重要的還是金流的證據。」喊話北檢有證據應直接起訴。

《鏡週刊》報導指，依據沈慶京的陶朱隱園豪宅訪客紀錄顯示，2023年9月30日柯文哲曾單獨到訪，經檢廉比對相關影像及手機定位，認為柯文哲確有前往，在陶朱隱園單獨見完沈慶京，隔天10月1日即啟程訪美，並在轉機時意外遺失手機；且沈慶京與柯文哲會面之後，陳佩琪第二次密集以ATM存款，從2023年10月至今年5月半年多的時間，分40餘次到ATM存進3個子女帳戶共462萬6000元現金。

趙少康認為，最重要的還是金流，到底沈慶京有沒有給柯文哲錢？檢方這點一定要拿出來，否則就很難讓柯文哲入罪，所以最重要的還是錢到底在哪裡？老是放一些消息出來，真的沒有必要，這一方面要追查誰漏出消息？另一方面還每天有新消息出來，這很奇怪。

至於週刊報導內容，傳出都是羈押裁定書中的內容。趙少康質疑，對於這些證據，第一個法官認為柯文哲沒有介入，第二個法官卻認為柯文哲嫌疑重大，到底怎麼回事？兩個法官怎麼會有這麼大的見解差異？所以大家說，台灣的司法很奇怪，同樣的結果面對不同的法官，結果就不一樣，司法沒有一個穩定性，這樣很不好，難怪司法公信力低。

趙少康進一步指出，自己更為不解的是，若這些報導內容都是真的，那柯文哲案就證據確鑿，檢察官就可以起訴了，但看起來又不像，所以一直放消息在幹什麼東西？這很奇怪，這對案情沒有幫助，法官不用看週刊來辦案，真的不必每天釋放這些消息，何況不知道消息是真是假，搞得大家混亂。

趙少康認為，若檢察官握有證據，就起訴到法院，讓法官來看，把事實攤出來，「檢察官蒐集不到完整的證據，放這些消息出來又有什麼用？沒有意義嘛！最重要的還是金流的證據。」

