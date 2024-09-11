直言陳佩琪「不老實的證人」　簡舒培：檢調應把她也列為被告

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來因京華城案遭羈押，檢調則持續追查此案的相關事證、金流等，柯的妻子陳佩琪被爆，在柯文哲與應曉薇的便當會後，出現密集到ATM存現金的行為，行跡可疑。對此，民進黨議員簡舒培11日受訪時說，陳佩琪的說法實在太多變，直言陳是「不老實的證人」，涉嫌有隱匿證據的嫌疑，檢察官應該把她也列為被告，來進行審判。

週刊報導，陳佩琪涉將上百萬元現金以ATM現金存款方式存入子女帳戶，起先稱該170萬元的現金為柯文哲的稿費、遺產及補助費等。但檢廉進一步調查，發現陳除第一階段存100萬餘元外，另在第二階段存入400萬餘元，總額近700萬元，拆成60多次存進ATM，手法詭異，恐是柯文哲從圖利罪轉成收賄罪被告。

簡舒培說，媒體報導的這個時間點真的讓人匪夷所思，因為就是柯文哲在接受應曉薇的便當會、接受了京華城陳情之後，在這時間點往後的1個月，陳佩琪就分別在ATM存入了600萬，「這時間點也太巧合了吧？京華城陳情，柯文哲同意把陳情送到都發局、交辦到都委會去做研議，陳佩琪就多了600萬，然後分了60幾次在ATM存入」。

簡舒培說，這樣的所有的作為如果沒有相關聯，那不是讓人覺得，天底下怎麼有這麼巧的事情？而且陳佩琪跟柯文哲都是公務員，2人的薪水都是有從銀行匯款的，「陳佩琪怎麼會有那麼多的現金，可以分60次存入這600多萬？」

簡舒培指出，陳佩琪到現在針對這個的說法完全說不清，第一時間先說是手尾錢，後來說是柯文哲的稿費、演講費，又說是爸爸的遺產，遺產也只有300萬，現在居然變成600萬，到底是多少錢？為什麼陳佩琪不敢講清楚？

「陳佩琪在案子裡面的角色，到底是無知、只是配合柯文哲收錢存錢，還是其實也知道柯文哲這些錢的來路是不明的？」簡舒培說，如果陳佩琪知道是來路不明的錢，那她可能涉嫌協助收賄罪，「陳佩琪知道這錢來自京華城還幫忙存款、移到別的地方，就是協助收賄罪」。如果陳佩琪不知道，全部都是柯文哲給她、她只是照章行事存錢，那她就是涉嫌洗錢罪。

但簡舒培說，陳佩琪的說法實在太多變，變了4次，接下來可能還有第5、6、7次，「這樣的不老實的一個人，覺得檢察官應該把她列為被告，來進行審判」，因為她是一個不老實的證人，涉嫌有隱匿證據的嫌疑。