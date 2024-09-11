柯文哲偵查內容滿天飛　黃暐瀚揭法條分析：檢方應適度公開說明

▲民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，但各項偵辦進度、證據卻不斷被爆出。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，但各項偵辦進度、證據卻不斷被特定媒體爆出，讓藍白質疑北檢是否洩密，更讓偵查不公開淪為笑話。對此，媒體人黃暐瀚今（11日）表示，根據「刑事訴訟法」、「偵查不公開作業辦法」認為，檢方早該主動適度公開、更多說明，告訴社會為什麼押？而且媒體並不是「訴訟關係人」，不在「被限制之列」，如果真是檢方洩密，媒體基本上沒事，但洩漏的人則會有洩密之責。

黃暐瀚表示，民眾，有知的權利；媒體，致力於追求真相。但當報導的內容牽涉偵辦中的司法案件時，常會聽到「偵查不公開」。

黃暐瀚指出，根據「刑事訴訟法」第245條第一項「偵查，不公開之」。另「偵查不公開作業辦法」第八條第一項第一款「對於國家安全、社會治安有重大影響、重大災難或其他社會矚目案件，有適度公開說明之必要」。

黃暐瀚認為，所以，像柯文哲被收押這麼震撼社會的大事，檢方其實早該主動「適度公開、更多說明」，告訴社會各界「為什麼辦」？「為什麼押」？

▼黃暐瀚貼出法條依據，認為「偵查應適度公開」。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚，點圖放大）

黃暐瀚再指，而根據「偵查不公開作業辦法」第五條第一項「應遵循偵查不公開原則之人員，指檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員」。

黃暐瀚說，媒體並不是「訴訟關係人」，不在「被限制之列」，所以如果真是檢方洩漏偵辦機密給媒體，媒體基本上沒事，但洩漏的人如果是「訴訟關係人」，則會有洩密之責。

最後，黃暐瀚強調，「洩密」不應該，重大案件「說明不足」也不妥適，遇上重大案件時，請檢方應採用「偵查不公開作業辦法第八條」之規定，適度公開，避免社會對立，民情躁動。

★未經判決確定，應視為無罪

▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）