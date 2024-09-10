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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與胡佛研究所學者會晤　朱立倫聊核電談國防：應著重不對稱作戰

▲朱立倫會史丹佛大學胡佛研究所學者。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫會史丹佛大學胡佛研究所學者。（圖／國民黨提供，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫8月訪美時，曾造訪史丹佛大學胡佛研究所。胡佛研究所由教授戴雅門與上將埃利斯率團昨（9日）也回訪與朱立倫餐敘。國民黨表示，雙方就台美關係、國防與能源合作、兩岸關係、區域局勢進行充分意見交換。

國民黨國際部主任黃介正表示，朱立倫八月中偕藍委許宇甄拜會胡佛研究所，得到戴雅門教授和祁凱立（Kharis Templeman）教授等20多位專家學者的熱烈歡迎。昨晚餐敘，雙方延續八月討論，針對台灣選後情勢和最新政局變化進行交流。

黃介正指出，美方朋友高度關注台灣能源安全和國防安全，朱立倫於席間也明確表達國民黨立場，有鑑於國家安全和AI產業發展，我國須以最嚴肅的態度思考延役既有核能電廠，並持續與美國、歐洲及區域內擁有新型核能發電技術的國家合作，投資開發更安全、更永續的核能發電技術。

▲朱立倫會史丹佛大學胡佛研究所學者。（圖／國民黨提供）

黃介正轉述，國防安全和兩岸關係方面，朱立倫重申我方強化國防與交流溝通的「2D戰略」，藍委陳永康則強調我國必須盡快研擬「國家安全戰略」，並在台美軍事合作上，更重視人才培育、英語教學、重要部件在地維修。朱立倫明確表示，國民黨支持台灣國防預算提升，但國民黨更希望執政黨將預算重點擺在不對稱作戰、系統和軟體，以因應現代化作戰需求。

本次史丹佛大學胡佛研究所訪問團成員包含，史丹佛大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）、胡佛研究所特聘訪問學人、海軍退役上將埃利斯（Jim Ellis）、澳洲前外交部長潘恩（Marise Payne）、胡佛研究院高級研究員易明（⁠Elizabeth Economy）、胡佛研究所研究員陳仁宜（Lanhee Chen）、亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）、胡佛研究所資深研究員澤里可（Philip Zelikow）、胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）、史丹佛大學教授費德（David Fedor）。

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