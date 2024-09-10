前藍委指記者經營線路靠「陪睡」　李正皓助提告：垃圾一個都跑不掉

▲前國民黨立委蔡正元。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，而《三立新聞》報導相關案情，遭前藍委蔡正元、《中天新聞》質疑該記者經營媒體路線「靠陪睡」。對此，媒體人李正皓今（10日）痛批，垃圾媒體、垃圾蔡正元、垃圾盧秀芳，盧秀芳妳身為女性新聞從業人員居然附和，「拜託你中天千萬不要下架，我的律師借馬郁雯用，明天正式提告：中天、盧秀芳辣晚報製作團隊、蔡正元、盧秀芳，一個都跑不掉，一群垃圾。」

蔡正元9日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，法務部長要去調集調查局、廉政署跟檢察署，要把這兩個單位徹底查個乾淨！「誰跟記者...記者說：我已經經營了七年！一定有金流，我跟你擔保！我說句不客氣話有沒有陪睡覺！」

對於蔡正元質疑該名《三立新聞》記者靠陪睡、金流經營媒體線路，李正皓痛批，媒體與線路的經營就一定要靠金流與陪睡？這麼垃圾的話蔡正元說的出來？這麼垃圾的內容中天報導的出來？這麼垃圾的言論從蔡正元嘴巴說出，「盧秀芳妳身為一個女性主持人、女性新聞從業人員，妳聽到蔡正元這麼垃圾的話妳不制止？妳還附和？」

李正皓質疑，盧秀芳妳沒有跑過新聞嗎？妳跑新聞時是怎麼經營妳的線路的？如果有人用陪睡來質疑妳經營線路的方法，妳的感受如何？

李正皓表示，自己跟馬郁雯討論過了，「我不會搞什麼限期三天下架這種事，拜託你中天千萬不要下架，我的律師借馬郁雯用，明天正式提告：中天、盧秀芳辣晚報製作團隊、蔡正元、盧秀芳，一個都跑不掉，一群垃圾。」

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未經判決確定前，應推定為無罪。