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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨告謝國樑誹謗　國民黨諷：現在覺得罷樑是很可恥的事嗎？

▲基隆市長謝國樑出席連戰連方瑀鑽石婚宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆市長謝國樑面臨罷免危機。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市議會民進黨團總召張之豪等10名同黨議員今（10日）赴基隆地檢署，告發基隆市長謝國樑反罷免文宣中，指「民進黨選輸了，想重選」涉嫌加重誹謗罪，並再次澄清，民進黨並沒有參與公民團體發起的罷免運動。國民黨發言人楊智伃對此表示，民進黨跟罷樑團體站一起也是事實，民進黨如今為了切割罷樑團體，竟然認為一起罷樑是一種很可恥的事？

楊智伃指出，民進黨提告謝國樑，不如說明為什麼跟罷樑團體站一起很羞恥？訴訟是人民的權利，可是民進黨黨團提告的訴求，根本是在法院前講難笑的脫口秀，邏輯死亡有夠尷尬。因為民進黨提告的內容竟然是因為國民黨早在七月出的文宣，寫著「民進黨選輸，想重選！」，然後民進黨的張之豪與鄭文婷提告「公然侮辱」。

楊智伃痛批，事實很清楚，民進黨選輸事實、民進黨想重選是事實，甚至民進黨跟罷樑團體站一起也是事實，民進黨如今為了切割罷樑團體，竟然認為一起罷樑是一種很可恥的事？

楊智伃整理民進黨與惡意罷免的緊密關係，首先，林右昌在罷免案初期，公開的街頭宣講罷免謝國樑，難道講完就忘記了？第二，主導市議會黨團提告的張之豪議員，曾是罷免團體非法募款協會的「基隆青年陣線協會」的創會理事長。第三，民進黨秘書長林右昌子弟兵張顥瀚，在罷免案面臨連署可能無法通過時，開第一槍，公開挺罷免。

楊智伃續指，第四，民進黨基隆議員張顥瀚、鄭文婷、洪森永接連將服務處作為罷免連署站，公然動員資源助推惡罷行動。第五本來應該中立的中選會李進勇，更多次逾越行政倫理下指導棋，獨創兩人核對的方式，填寫資料與簽名筆跡不同直接認定合法、造成連署稽核鬆散。第六，東岸商場弊案起訴後，被發現操作東岸商場議題的民進黨，過去林右昌曾邀請賄賂廠商赴民進黨中常會，不少議員過去更曾為大日護航。

「每一件事，都可以看出民進黨從上到下積極介入罷免案，現在卻要提告，讓罷免志工們情何以堪？難道又是一群始亂終棄的渣男渣女？」楊智伃認為，民進黨只看自身利益的背信忘義、過河拆橋的行為與嘴臉，才是基隆人該在未來下架跟唾棄的。

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