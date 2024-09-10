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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／罷樑志工「跳船」怨綠切割　國民黨固樑主旋律猛打林右昌

▲馬英九赴基隆力挺謝國樑勝利3握。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲馬英九三度赴基隆力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案10月13日將投票見真章，而隨著基隆市府在司法訴訟及行政審議中取得4連勝，加上基隆地檢署8月底偵結起訴「大日開發有限公司行賄市府官員案件」，國民黨反惡罷開始轉守為攻，鎖定基隆前市長林右昌弊端猛打。藍營人士更指出，近日社群平台上，基隆罷免志工批判民進黨對罷樑切割的態度，緊要關頭林右昌還替總統賴清德訪美，憤而並宣布退出罷樑志工團引起社群議論，綠營內部對於基隆罷免案隱約出現一絲裂痕。

基隆市選委會查對謝國樑罷免案第2階段連署書在8月7日告一段落，初步結果函報中選會，與此同時，民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金爭議接連引爆，再加上拿補助款買4300萬商辦，金流問題火燒不停，迫使柯文哲請假三個月，但屋漏偏逢連夜雨，柯文哲8月30日隨即因涉入京華城弊案遭檢廉約談、搜索，最後因涉圖利罪被羈押禁見。柯文哲風暴太強，「罷樑」遂被邊緣化。

黨內人士指出，目前「罷樑」熱戰無法升溫，但要冷卻也降不了，對謝國樑未必是一件壞事，國民黨及謝團隊調整腳步，重心放在宣傳市政，靠著每周末藍營大咖輪番赴基隆合體謝國樑，催出反罷免投票能量。

▲罷樑志工不滿民進黨切割態度。（圖／讀者提供）

▲▼罷樑志工不滿民進黨切割態度。（圖／讀者提供）

▲罷樑志工不滿民進黨切割態度。（圖／讀者提供）

藍營人士表示，罷樑團體可謂是命運多舛，由於柯文哲接連爆發政治獻金與京華城案，已使得罷免案失去媒體目光，緊接又接連發生東岸商場案的基隆市府法律戰四連勝、前市長林右昌市府任內官員收受大日公司賄賂，都使得罷免方士氣衰弱。靠著基隆市府在司法訴訟及行政審議中取得4連勝，包含大日公司向基隆市府提出的民事訴訟、民事假處分、行政假處分及財政部申訴。

面對行政、司法的調查結果，國民黨大動作召開記者會，轉守為攻，目標鎖定林右昌， 質疑過去林右昌市府公務員竟然接受大日公司行賄，企圖讓東岸商場成為公司私產，市府門戶大開，一點一滴的掏空基隆市產，嚴重損害人民的權益。如今看來，謝國樑與大日公司解約就是在收拾林右昌留下的爛攤子。

相比於罷免連署之初，民進黨通過國會改革的「青鳥運動」的氣勢，基隆地方議員協助收集連署書，以及林右昌赴「反濫權、護民主」基隆站宣講喊話，保持罷免溫度，如今民進黨發言人吳崢卻稱「罷免謝國樑案是公民自發運動」。藍營人士表示，時值罷免關鍵轉捩點，林右昌竟遠走赴美，讓罷免團體的心情感受如人飲水，冷熱自知，「有如被當免洗筷一般」。

更讓基隆罷免志工為之氣結的，恐怕是國民黨與民進黨的「支援力度」差異，國民黨從前總統馬英九、黨主席朱立倫、六都市長盧秀燕、張善政、蔣萬安，甚至立院黨團均接連赴基隆助陣，幾乎全員到齊，甚至準備舉辦大型造勢。而罷免成案後，國民黨中央亦立即架設「基隆反惡罷事實專區」展開空戰，並連續透過記者會揭露大日公司與林右昌關係，追打林任內弊案，也難怪會讓罷免志工感嘆，「我們不是民進黨，要用什麼立場幫民進黨澄清？」。

其實，民進黨過去也同樣應對過罷免案，無論罷免韓國瑜或中二立委選區罷免陳柏惟，都展現民進黨高度參與的影子，相比於應對基隆罷免案態度的舉旗不定，恐怕都顯現出民進黨空戰上的父子騎驢。同時，因檢方起訴林右昌任內官員，國民黨也將「固樑大作戰」火力瞄準在基隆主政八年的林，成反罷免主旋律，藍營人士指出，「若林右昌仍然不願清楚說明，罷樑的正當性只會逐日下滑。」

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