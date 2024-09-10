遭爆護航朱亞虎？徐巧芯告鏡週刊　「我對京華城案完全清白」

▲徐巧芯稱自己與京華城案完全無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率案遭羈押禁見，被檢調約談的前台北市兵役局長朱亞虎，遭爆已坦承收沈慶京年薪300萬處理京華城，而國民黨立委徐巧芯因日前稱檢調約談朱是找錯人，也傳出她在京華城周邊購屋投資。徐巧芯今（10日）強調自己在京華城案完全清白，轟周刊隨意攀咬、意圖毀人名譽真的很惡劣，想連連看到她身上只會失望而已。

《鏡週刊》今報導，徐巧芯日前稱北檢約談朱亞虎是找錯人，且幫朱加油，但據週刊掌握，朱亞虎卸下公職轉任威京集團旗下的鼎越公司負責人，他坦承經應曉薇介紹認識沈慶京，沈給他年薪300萬元專門處理此案，當京華城容積率提高至840％過關後，沈還犒賞他300萬元獎金。另週刊還披露，朱亞虎與應曉薇的Wechat對話紀錄，足證柯文哲早知朱、應要聯手促成京華城容積案，卻說不知情。

另報導更引述民進黨台北市議員許淑華指稱，徐巧芯曾於2021年買下京華城附近一間中古屋，並出席京華城的地方說明會，爭議爆出後放話要將1800萬元購買的房子以4000萬賣出，公然炒房、精準投資，徐巧芯現在跳出來幫朱亞虎喊加油，是不是有點「此地無銀三百兩」，刻意公開放話說北檢找錯人，到底是何居心？

徐巧芯對此回應，指週刊扭曲他人說法，羅織故事內容，她並未幫朱亞虎「加油」，而是說「希望檢方辦案加油」，週刊明知卻亂寫，質疑是因她說出北檢與週刊的真實面目，刻意幫北檢報仇。

徐巧芯諷刺，奉勸北檢還是好好調查京華城案，別忘了自己昨天大聲的說要查偵查不公開，到底誰是放消息給特定媒體七年的檢調人員？與其繼續放未證實的消息給週刊唱雙簧，還不如好好辦案找出真相與金流，這才是外界期待看到的。如今此番作為，根本不是檢調該有的樣子，媒體也未盡經查證才報導之責。

徐巧芯提及，她已在另案對鏡週刊提告，並掌握週刊曾大幅扭曲司法檢調辦案筆錄，成為政治攻擊打手，並疏於查證之事實，更進行釣魚式片面採訪濫寫新聞，相關證據皆已搜集，未來上公堂自會公布真相於眾。

至於許淑華質疑她在京華城周邊購屋，徐巧芯表示，特定政治人物成天只會影射，畫虎不成反類犬，週刊上車更是可笑，我自己在選區內、老家裡附近買50-60年中古屋「自住」且就近照顧家人，有什麼問題？當初交易的屋主也只是一般平民，與任何建商均無關，憑什麼連我住哪裡也要管，請問這種無聊至極的質疑用意何在？她過去對於京華城提出多次監督與質詢，包含要求重罰違規施工與火災事件、要求拆除時不能夜間施工以及粉塵和垃圾處理要及時，要求北市府重罰京華城，這些都找得到相關會議紀錄與新聞，地方的里長也清清楚楚，反而提出質疑者根本沒實際替民眾做事。

徐巧芯強調，自己非常有信心對此案完全清白，北檢若真認為她有問題早就傳喚了，何必只透過週刊放話各種私下放話修理？不過是因為近期她對該週刊提告，並且一路以來過去週刊與北檢「偵查亂公開」的事實，刻意找她撒氣罷了。「毫無證據，調查無力，隨意攀咬說故事意圖毀人名譽真的很惡劣，以為可以連連看到我身上的人，你們只會失望而已。」