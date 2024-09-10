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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吐瓦魯國會議長稱台灣政治版圖複雜　韓國瑜是「民主重要基石」

▲韓國瑜接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理(H.E. Sir Iakoba Taeia Italeli)閣下伉儷一行。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲韓國瑜接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理(H.E. Sir Iakoba Taeia Italeli)閣下伉儷一行。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（10日）下午接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（H.E. Sir Iakoba Taeia Italeli）閣下伉儷一行。韓國瑜致詞時表示，1979年到現在，吐瓦魯一直是中華民國堅定的外交盟友，雙方在醫療、科技、教育，甚至是漁業都有密切交流，希望這份友情可以歷久彌新。伊塔雷理則表示，台灣政治版圖複雜，由民進黨執政，而國會議長是民主重要基石，因為要協助各黨派，促進有建設性對話。

韓國瑜首先熱烈歡迎吐瓦魯一行人，他說，吐國有16位國會議員，中華民國國會有113位，今天三黨都派出最親切的立委來接待大家，包括民進黨立委王美惠、國民黨立委陳永康、民眾黨立委林憶君，韓也特別指出，我國國會有48位女性立委，而這113位立委把關所有預算、政策，因此每一位都很重要，1979年到現在，吐瓦魯一直是中華民國堅定的外交盟友，雙方在醫療、科技、教育，甚至是漁業都有密切交流，還有40位吐瓦魯年輕人在台灣讀書，希望這份友情可以歷久彌新。

吐瓦魯國國會議長伊塔雷理隨後表示，很開心也懷著尊重的心來到這裡，恭喜韓國瑜順利當選，國會議長是民主重要的基石，因為要協助各黨派，促進有建設性的對話，韓國瑜代表最大反對黨國民黨當選院長，對於跨黨派的合作，確保這些聲音都被聽見是非常重要的。

伊塔雷理指出，台灣政治版圖複雜，由民進黨執政，因此韓國瑜的角色又至關重要，韓國瑜跟副院長江啟臣致力讓跨黨派公平合作，強化台灣的民主治理；這也是他上任以來第一個外交行程，自己先前才在2010年、2014年以衛生部長的身分訪台，這次特別榮幸又來到台灣，慶祝雙方邦交45週年，見證雙方穩固的邦交關係。

伊塔雷理強調，吐瓦魯與台灣的合作就像韓國瑜所說的，非常強健，吐瓦魯國會大廈的建設也要感謝台灣的慷慨，這項合作計畫不只是歷史成就，更展現台灣與吐瓦魯的深厚情誼，吐瓦魯未來會積極尋求合作機會，也會在國際上聲援台灣加入國際組織，讓台灣有更多對世界貢獻的機會。

最後，伊塔雷理說，此次訪台也熱切希望兩國國會如何加強合作，誠摯感謝台灣對吐瓦魯訪團的慷慨、友善接待，願我們共同目標都能實現。

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