　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南國小狼師性侵女學生！逼口愛噁稱「這很營養」　二審改判10年

▲劉姓田徑教練去年2月利用帶學生外出比賽期間，涉嫌猥褻與指侵女學生得逞。（示意圖／Pixabay）

▲台南退休狼師爆出擔任國小導師時，至少性侵、猥褻8名女學生。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南一名退休狼師約20年前在國小擔任5、6年級班導，竟長期在校內頂樓夾層處性侵女學生。他不僅叫兩名年僅10歲的女學生上來左擁右抱，還要求口交逼吞精，變態噁稱「這很營養」。直到20年後案情曝光，發現另6名學姊也曾受害，一審依對2名女學生犯6個強制性交罪、20個猥褻罪，合併處13年徒刑。案經上訴，高等法院台南分院二審改判10年徒刑。

檢警調查，這名狼師在2004年退休時約50多歲，目前已70多歲。退休前他擔任女學生小琳、小雅(化名)五、六年級的班導師，卻在2003年12月到2004年1月間，以每周2次的頻率，在學校頂樓夾層處強吻小琳嘴巴並上下其手，對她強制猥褻12次，再強逼小琳替他打手槍等強制性交共4次。接續同年3到4月間，以每周1次的頻率用相同手法對她猥褻6次、性交2次。

另外，男師也在2002年9月到2004年6月間，在同一地點對小雅強吻、猥褻至少2次。直到20年後，一名大兩人7屆、也受害的學姊在電視上看到台南狼師性侵小朋友的新聞，向人本基金會通報，學校啟動調查後，循線得知小琳、小雅也受害，全案才曝光。

▲▼女童,學校,念書,讀書,功課,作業。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台南退休狼師二審判10年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

小琳在審理時證稱，男師在學校頂樓小夾層放躺椅休息，當時她被叫到小夾層，發現小雅也在，男師一個左邊、一個右邊環抱她和小雅，嘴對嘴親吻她倆，還邊摸她身體邊稱讚「胸部很漂亮」，此後男師會傳喚她倆一同上樓，或單獨叫她上樓。甚至在強迫她口交時，還會要求她吞下去，「這很營養，我老婆都是這樣。」

小雅則表示，男師猥褻她時，會推說他是以「父親的立場來」照顧她，因為很愛她所以才親她，但她是不願意的，現在也不願意再去回想。而男師則全盤否認，辯稱自己當班導管教較嚴，才被女學生誣陷。

不過法官認為兩人指證歷歷，且小雅和小琳升到國中時也是同班同學，小雅在小琳國中畢業紀念冊上留下「國小還有一件我們難忘的事……但那種事還是最好忘掉比較好……對吧？！那是最該恨的……」等語，也作為間接證據。另還有6名女子證稱，在男師擔任她們5、6年級導師時，有對她們猥褻、要求幫他打手槍等情，雖然都已超過追訴權時，但證述和小雅、小琳說的雷同，可見男師犯行屬實。

法官統計後，判定男師對小琳強制猥褻18次、強制性交6次，對小雅強制猥褻2次，台南地院依男師犯20個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，6個對未滿14歲之女子犯強制性交罪，合併處13年徒刑。

案經上訴後，台南高分院認為，男師於本案行為時，刑法尚未刪除連續犯規定，原判決未比較新舊法規定，適用法律違誤，且部分犯罪事實認定有誤，改判10年有期徒刑。可上訴。

ET快訊
週刊爆前台北市長也收錢　黃大洲妻發聲了
快訊／知名婚紗店大火！　全面燃燒
可能三颱共舞！　對台灣影響曝
快訊／疑與女友戲水　25歲男全裸墜樓亡...留蝴蝶結項鍊
iPhone 16預約開跑　三大電信出招
快訊／國家警報響！9縣市大雨特報　2地暴雨告警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

登嘉蘭輪引航進港！高雄港引水人「遭交通船夾斷腿」送醫

快訊／高雄市區婚紗名店全面燃燒！火勢猛烈狂竄黑煙　恐怖畫面曝

2年狂吃12次霸王餐「連鎖店百貨全遭殃」　無賴女正面曝光

台南國小狼師性侵女學生！逼口愛噁稱「這很營養」　二審改判10年

找越南妹做半套...一進門亮刀搶走18萬！男被逮女送移民署

疑與女友家中戲水…25歲台中男「全裸墜樓亡」！地面留蝴蝶結項鍊

離奇陳屍空品監測站4天！姊驚嘆認屍...北市72歲翁相驗結果曝

緩撞車又挨撞！台74轎車「鏟車尾」慘狀曝　駕駛自行就醫

快訊／台中20多歲男10樓墜落爆頭亡　隔壁早餐店衝出一看嚇壞

快訊／台中20多歲男10樓墜落！撞上人行道機車　命危搶救中

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

陳喬恩辦婚禮炸明道　紅包金額...「她不缺錢」

花蓮渡溪父子雙亡 母帶小被被認屍淚崩｜20240909 ET午間新聞

登嘉蘭輪引航進港！高雄港引水人「遭交通船夾斷腿」送醫

快訊／高雄市區婚紗名店全面燃燒！火勢猛烈狂竄黑煙　恐怖畫面曝

2年狂吃12次霸王餐「連鎖店百貨全遭殃」　無賴女正面曝光

台南國小狼師性侵女學生！逼口愛噁稱「這很營養」　二審改判10年

找越南妹做半套...一進門亮刀搶走18萬！男被逮女送移民署

疑與女友家中戲水…25歲台中男「全裸墜樓亡」！地面留蝴蝶結項鍊

離奇陳屍空品監測站4天！姊驚嘆認屍...北市72歲翁相驗結果曝

緩撞車又挨撞！台74轎車「鏟車尾」慘狀曝　駕駛自行就醫

快訊／台中20多歲男10樓墜落爆頭亡　隔壁早餐店衝出一看嚇壞

快訊／台中20多歲男10樓墜落！撞上人行道機車　命危搶救中

對岸女演員單約沈世朋！李新氣炸「老公曝實情」　他點出：坐船不會變上床？

做好自己份內工作！　比利時隊長德布勞內在輸球後開噴隊友

呂文婉遭嗆「沒男人很可悲」！她怒回擊：身邊最不缺就是假人設

井端弘和為12強來台情蒐　點名中職2大強投古林睿煬、徐若熙

U23世界盃中國晉級超級循環賽　教頭：超出我的預期

媽媽嘴、三中案「北檢確實洩密」　監委：檢警調跟媒體有共生關係

男病患詭死「陳屍醫院廚房烤箱」！　警研判：無他殺嫌疑

登嘉蘭輪引航進港！高雄港引水人「遭交通船夾斷腿」送醫

台南市消友會第五辦事慰勉秋節辛勞　獎勵榮獲消防署績優人員

五月天合唱Ella〈五月天〉MV突遭下架！相信音樂回應「真實原因」

大叔橫越馬路鬼探頭　下秒慘遭公車撞飛亡

社會熱門新聞

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

國3白車遭2大車「夾殺」駕駛不治！

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

工程師IG自介「酒精補給隊長」　父心碎：在家完全不喝

即／柯文哲收押第6天首提訊　檢追查1500金流

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

快訊／國道16車追撞　成立緊急應變小組

即／國3通霄段砂石車衝撞大貨車、拖吊車　2人死亡

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

快訊／國3北16車連環撞　現場慘況曝光

疑與女友家中戲水…25歲台中男「全裸墜樓亡」！

即／國3嚴重車禍！大貨車翻覆變形

國3轎車遭夾撞！扁到看不出車型　駕駛命危搶救中

更多熱門

相關新聞

台南市消友會第五辦事慰勉秋節辛勞

台南市消友會第五辦事慰勉秋節辛勞

中秋節將屆，台南市消防之友會第五辦事處，感念第五救災救護大隊所屬消防夥伴秋節期間，犧牲與家人團聚的時光來守護市民安全，處長薛文祥與第五救災救護大隊長鄭誌峰向所屬消防人員進行中秋慰勤並致贈慰問品，消友會並同步頒發獎勵金，獎勵歸仁高救隊榮獲內政部消防署2024年消防績優救護人員的殊榮。

100女囚遭男囚犯性侵　剛果越獄129死

100女囚遭男囚犯性侵　剛果越獄129死

邀72男性侵老婆　翁：誰叫她不玩換妻

邀72男性侵老婆　翁：誰叫她不玩換妻

台南市勞工局中秋送關懷境外生外籍白領感溫馨

台南市勞工局中秋送關懷境外生外籍白領感溫馨

前加拿大時尚大亨性侵多女　判刑11年

前加拿大時尚大亨性侵多女　判刑11年

關鍵字：

台南退休狼師性侵學生台南地院

讀者迴響

熱門新聞

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

熬夜看蘋果發表會！果粉2原因嘆：iPhone 16根本悲劇

國3白車遭2大車「夾殺」駕駛不治！

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

獨家／競國台灣廠今年底關閉

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

小草正妹上台挺阿北　雞排妹「收到實情」緊急發聲

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

工程師IG自介「酒精補給隊長」　父心碎：在家完全不喝

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面