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女囚遭10多男輪流逞慾　剛果越獄129死驚爆「100女囚被性侵」

▲▼ 剛果民主共和國馬卡拉中央監獄（Makala）9月初發生越獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲安全人員守在監獄外。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

剛果民主共和國馬卡拉中央監獄（Makala）9月初爆發大規模越獄，至少2000名囚犯失蹤、129名囚犯遭槍殺或被壓倒窒息死亡，更有100多名女囚犯遭性侵。事發至今有越來越多細節浮出，當男囚衝向大門逃跑之際，女囚區也遭到多名男囚闖入，他們持刀片威逼性侵，其中一名女子遭10多人輪流逞慾，另外一名年長婦女也遭毒手。

監獄無預警斷電　囚犯趁機逃跑遭槍殺

半島電視台報導，1日晚間9時左右，監獄無預警被斷電，但因監獄位置靠近軍事基地，因此斷電算是極不尋常的狀況；到了午夜左右，一輛車駛入正門口，陣陣破門的聲音傳出，隨即爆發大規模越獄事件。

現階段尚不清楚這輛車載的人是誰。不過依據網路流傳的越獄影片，多名囚犯趁機逃跑，隨後傳出陣陣槍響。男囚犯吉恩（Jean，化名）指出，當時有人設法逃到正門，但全都被警衛射殺，有的人試著把牆壁砸開。大量遺體成堆擺在地上，外傳死亡人數可能比政府官方統計高上許多。

▲▼ 剛果民主共和國馬卡拉中央監獄（Makala）9月初發生越獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲警察也到場。（圖／達志影像／美聯社）

男囚闖入女囚區　100多女遭性侵

當男囚犯衝往大門的同時，女囚區也成為部分男囚犯的目標之一。女囚犯愛麗絲（Alice，化名）說，當時有男囚犯突破女囚區的門，對女囚犯伸出狼爪，「他們帶著刀、刀片過來，如果拒絕他們，他們就說要殺人」。

愛麗絲親眼目睹一名女囚犯被10多名男子性侵，另一名年長婦人也遭毒手，「這真的太可怕，簡直不敢相信自己所看到的一切」，並把芥末塗在自己身上，自稱生病了，若對她出手可能會染病，同時把牢房內的錢與財物交出，這才逃過一劫。

不過另外一名女子就沒那麼幸運，她透露，「我被好幾個人性侵……因為他們對我做的事，現在我甚至站不起來，也沒辦法正常走路」。

▲▼ 剛果民主共和國馬卡拉中央監獄（Makala）9月初發生越獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬卡拉中央監獄可容納1500人，但如今卻關押著1.4萬至1.5萬名囚犯。（圖／達志影像／美聯社）

行政大樓遭破壞　監獄長被通緝逃亡中

馬卡拉中央監獄可容納1500人，但如今卻關押著1.4萬至1.5萬名囚犯，其中大部分是男性囚犯，監獄環境相當惡劣，甚至沒有乾淨的水可以喝，部分囚犯死於營養不良與生病，囚犯付錢給監獄工作人員只為了有一塊地板可以睡覺。

剛果人權非政府組織「比爾柯林頓和平基金會」（Bill Clinton Peace Foundation）宣稱，監獄有接近2000名囚犯失蹤，且監獄行政大樓被摧毀，包括存放檔案的地方，這讓確認監獄囚犯人數與身分帶來困難。

另據當地媒體報導，企圖越獄的囚犯正接受軍事法庭審判，刑期可能會延長。監獄長馬利基（Joseph Yusufu Maliki）遭停職通緝，如今正在逃亡。

剛果政府發言人穆亞亞（Patrick Muyaya）證實部分囚犯的說詞，包括性侵事件，相關單位已經開始調查監獄內發生的事件，以及安全人員是否過度使用武力。

►囚犯屍體堆滿地！剛果「大規模越獄」釀奪命踩踏　129死59傷

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剛果監獄越獄性侵馬卡拉

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