台南市消友會第五辦事慰勉秋節辛勞　獎勵榮獲消防署績優人員

▲台南市消防之友會第五辦事處處長薛文祥與第五救災救護大隊長鄭誌峰，進行中秋慰勤並致贈慰問品，同步頒發獎勵金給歸仁高救隊榮獲消防署消防績優救護人員。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋節將屆，台南市消防之友會第五辦事處，感念第五救災救護大隊所屬消防夥伴秋節期間，犧牲與家人團聚的時光來守護市民安全，處長薛文祥與第五救災救護大隊長鄭誌峰向所屬消防人員進行中秋慰勤並致贈慰問品，消友會並同步頒發獎勵金，獎勵歸仁高救隊榮獲內政部消防署2024年消防績優救護人員的殊榮。

台南市消友會第五辦事處處長薛文祥表示，消防人員在任何時刻都要隨時準備應對各種突發災害，平時市民的生活安全，需要靠消防人員的守護，在佳節期間，家家戶戶烤肉賞月，但消防同仁卻須堅守工作崗位，面對更為繁重的勤務，另歸仁高救隊此次榮獲消防署績優救護人員的殊榮，除了是同仁努力的成果，更是民眾最好的獎勵。

市長黃偉哲表示，消防員是社會安定的力量，但是安全不能僅靠消防員，需要全市民一起努力，中秋節除了享受美食外，更要注意用火、用電等安全，一起度過歡樂平安的中秋節。

消防局長李明峯表示，感謝台南市消友會平時對消防局消防工作的支持與付出，如果說消防人員是所有市民朋友居家安全的守護者，而所有消友會成員則消防人員後勤支援的保障者，此次中秋節慰問活動，除能提昇第一線人員的工作士氣外，更能讓其了解其實他們並不孤單。歸仁高級救護隊是歸仁區的專業救護單位，同仁在院前的救護處置屢次拯救患者生命，讓整個家庭能夠完，是歸仁區民眾之福，本次能夠獲獎，實至名歸，也是全市努力推展的方向。