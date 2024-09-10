台南市勞工局中秋送關懷　境外生外籍白領感溫馨

▲台南市勞工局協同內政部移民署及中華醫事科技大學前往東陽實業廠，訪視於該公司工讀之新南向國際專班境外生及畢業留台工作之外國專業人員，致贈中秋月餅並關懷其求學及工作情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃長偉關心外籍生在台生活及權益，指示勞工局辦理「境外生訪視關懷服務」，10日勞工局協同內政部移民署及中華醫事科技大學前往東陽實業廠，訪視於該公司工讀之新南向國際專班境外生及畢業留台工作之外國專業人員，致贈展翼烘培庇護工場製作的中秋月餅並關懷其求學及工作情形。

勞工局王局長鑫基表示，近期勞動部擴大留用僑外生政策，取消每年評點配額人數上限，近期也公告開放旅宿業聘僱副學士以上僑外生，可從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待及所屬餐廳外場工作，這將使更多僑外生能夠留在台灣工作。勞工局自2019年開始便與內政部移民署合作，首創「境外生訪視關懷服務」，主動走訪各大專院校新南向專班及境外生實習企業，了解需求並給予即時協助，迄今已服務超過4500名境外生。中秋佳節將至，轉達市長給離鄉在外的境外生及外國專業人員關懷與照護的心意。





東陽實業廠股份有限公司黃國恭處長對市府的關懷表示感謝，並指出公司有許多來自新南向國家的境外生，他們在實習期間展現出色的工作表現，因此公司在他們畢業後積極留用為外國專業人員，這對於公司的穩定運營和業務拓展具有重要意義。中華醫事科技大學殷副校長立德也對市府的關懷行動表示感謝，並肯定企業對境外生的支持與留用，未來將更加專注於人才的培育，為學生創造更好的發展機會。

移民署也提醒外籍學生，為防範非洲豬瘟，中秋佳節若有安排烤肉活動，千萬不要購買來自朋友圈、網路社團等來歷不明的豬肉製品，包括香腸、火腿、肉鬆及含有豬油的糕餅類製品等，另外也要請國外親友切勿寄送肉製品來台，一旦查獲，初次即處新台幣20萬元罰鍰，得不償失！

勞工局補充，雇主聘僱境外生時一定要查驗並照相留存其學生證正本（確認該學期有註冊）、居留證正本（確認在我國可有效居留），以及勞動部核發的工作許可函（且須注意許可效期，確認其可以合法工作），前開查驗證件缺一不可，且非寒暑假期間每週工時不得超過20小時；如對於聘僱境外生相關規定有疑問，亦可逕洽勞工局（永華市政中心林先生，電話06-2936983或民治市政中心蔡小姐，電話06-6377251），勞工局將竭誠提供服務。