判刑11年！前加拿大時尚大亨性侵多女　帶進公司小房間逞慾

▲加拿大前時尚大亨尼嘉德9日被判刑11年。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大前時尚大亨尼嘉德（Peter Nygard）因涉嫌利用其時尚界的地位性侵多名女性，多倫多法院9日判處11年徒刑。若算上已服刑時間，他的剩餘刑期還有6年多，將有資格在2年內申請假釋。

美聯社報導，尼嘉德去年11月被判4項性侵犯罪名成立，不過第5項控罪及一項強制監禁控罪被判不成立，他除了在多倫多涉案，在魁北克省蒙特婁、曼尼托巴省溫尼伯以及美國面臨性侵犯、性販運等指控，但他全數否認。在9日的多倫多法院上，尼嘉德坐著輪椅現身，並未發言。

針對尼嘉德的指控可追溯至1980年代至2000年代中期，多名女性出面指控，他以旅遊、工作面試等藉口邀請她們到多倫多公司總部，但全都被帶進頂樓套房內，伸出狼爪。

尼嘉德律師以當事人年齡、健康狀況不佳為由，主張判處6年刑期。檢方則是要求判處15年徒刑。不過法官駁回縮短刑期的訴求，並表示年事已高並非縮短刑期充分理由，且尼嘉德接受拘留期間因各種健康問題受到特殊待遇，稱尼嘉德提交給法院的資料誇大健康問題。

法官戈德斯坦（Robert Goldstein）表示，83歲的尼嘉德是一名性侵犯者，受害人皆是在他的公司辦公室遭到侵犯，此案量刑包含多個加重因素，其中之一就是一名受害者當年才16歲。若算上已服刑時間，他的剩餘刑期還有6年多，將有資格在2年內申請假釋。

尼嘉德1967年在曼尼托巴省溫尼伯成立時裝公司，後來發展為尼加德國際公司（Nygard International）。公司透過多個品牌推出女裝，在美加都設有公司據點。