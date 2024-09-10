明年「基本工資變28K」他逆風力挺！殘酷理由曝光：全家都很努力了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

勞動部日前拍板，明年最低工資將調漲至2萬8590元，調幅4.08%，預估將有257萬名勞工受惠。消息一出，許多勞工反倒吐槽，根本沒幫助；不過，就有網友坦言，他們一家子都受惠，「老實說我自己是蠻開心的。」

網友在Dcard發文提到，「最近基本工資調漲，看到大家都在罵，都說只有爽到外籍移工，但老實說我自己是蠻開心的。本人扣掉加班和全勤獎金，底薪是領基本工資，我爸媽在工廠當作業員，也是領基本工資，我在人力銀行看到許多職缺也都是27K-29K，其實領基本薪資的台灣人還是蠻多的吧？」

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最後，他更無奈表示，「希望月入數十萬、數百萬的網友們，能否替我們窮人多多著想？我們真的很努力了，就算基本薪資不漲，物價還是會漲，不是嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

PO文掀起熱烈討論，大票網友直言，「漲基本工資受傷最重的，是薪資略高於基本工資的人」、「如果物價、房價都不漲，那漲基本薪資沒什麼問題；但如果漲基本薪資卻帶動物價上漲，那說實話大家都沒好處。像前幾次漲基本薪資，一堆商家就藉口人事成本上升，所以要漲價」、「全家都底層也是好慘」、「是不是你沒能力才領基本薪資？當初高於基本工資，但因政府成為最低薪資的人，你叫這群人的努力都白費？」「那是因為你全家都領底薪，你們受益不少，當然爽啊！那些沒得到利益，甚至損失利益的人當然不爽啊」、「我反而覺得台灣調漲（薪水）慢得離譜，壓榨太久了，台灣勞工就是便宜好用，薪水遠遠落後日韓幾條街」。

勞動部4日召開首次最低工資審議會，拍板決議明年最低工資從月薪新台幣2萬7470元，調漲至2萬8590元，漲幅約4.08%；時薪從183元調至190元，後續將送行政院核定，預計將於2025年元旦生效。