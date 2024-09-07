不是醫生、律師！　美國畢業生「最高薪10大科系」曝光

▲最高薪酬科系公布！名校畢業生不在榜上。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

近期美國資料分析企業Payscale發布了一份最新的大學薪資報告，列出了10個畢業之後收入就十分高的科系。值得一提的是，該份榜單還列出了「名校畢業生」的比例，同時，傳統觀念認為收入不錯的醫學系，並未在這份榜單上。

根據《CNBC》報導指出，在這份調查報中，科學、技術、工程、數學領域的學科表現最為突出。特別是石油工程連續第二年位居最高薪酬學士學位榜首。該專業的畢業生起薪接近6位數，擁有十年以上工作經驗後，年收入甚至可超過20萬美元。

緊隨其後的是運籌學（作業研究）、工業工程、電氣工程和計算機科學等專業，這些專業的起薪普遍超過10萬美元。其中第三名的電機工程+電腦科學，在職生涯早期就有12.8萬美元（折合新台幣約410萬元）的年收。

Payscale的研究主管斯圖爾特（Amy Stewart）表示，大學學位，明顯對一個人的收入、能力有顯著影響。他建議學生在選擇學校和專業時，應充分考慮未來的收入潛力。選擇一個收入前景良好的專業，可能會大大縮短學生貸款的還款時間。

報導中也提到，這份報告基於全美310萬名校友的薪資資料而彙整的，具有相當的參考價值。但也有專家提醒，薪資並不應該是選擇專業的唯一標準。學生在做出決定時，還應該考慮個人興趣、才能以及長期職業規劃等因素。

▼完整大學科系畢業收入排行榜。（製表／CTWANT提供）

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