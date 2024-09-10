年節出勤獎金沒下文　台鐵工會研擬「節日照常休假」

▲台鐵年節出勤獎金遲未發放，台鐵工會研擬節日照常休假。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

中秋節將至，由於台鐵員工端午、中秋等年節出勤獎金1500元尚未發放，台鐵企業工會今(10日)召開會議，研擬若仍不發放，未來節日將「照常休假」。

台鐵今年元旦公司化後，原定端午節、中秋節等年節，將發放年節出勤獎金1500元給員工，不過不僅端午節沒發放，中秋節將至，連中秋年節出勤獎金也沒下文。

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由於台鐵公司今(10日)將下午召開董事會，討論議案包括台鐵票價調整案，台鐵企業工會今上午也召開會議，研擬發起行動，並將於下午董事會中提出該案。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，台鐵員工年節出勤原定發放1500元獎金，但卻遲遲沒有下文，不僅端午節沒有發，中秋節也沒有，工會已討論，既然沒有出勤獎金，未來節日將「照常休假」，勞工董事將先於下午董事會中反映。

此外，台鐵票價29年未漲，台鐵今(10日)下午也將召開董事會討論合理報酬率3%、4%、5%等票價調漲3方案，調整後基本費率分別為每人每公里1.98元、2.05元、2.11元，漲幅依序為35.62%、40.41%、44.52%。

依據台鐵公司8月15日初擬簡報方案，原規劃採報酬率趨近4%方案，客運漲幅4成，貨運運價調漲117.09%，預計新票價上限時間在明年1月，不過台鐵近日拍板傾向報酬率3%方案，漲幅35.62%，並與台鐵董事會董事溝通，盼達成共識。

以3%報酬率方案來說，台鐵票價基本費率從每人每公里1.46元漲為1.98元，其中台鐵區間車費率每人每公里可調整為1.98元，漲幅35.62%，現行板橋到台北自強號僅23元，調漲後可到31元，板橋到台北區間車目前僅要15元，未來可調到20元。北高自強號將採遞遠遞減，降低漲幅，讓北高票價落900多元左右。

吳長智表示，交通部官派董事希望票價漲幅不要一次到位，希望先用最低的方案調整，但政府卡台鐵用人費用，台鐵29年沒有調整票價，現金流不足，人力也無法請增，即便政府補貼台鐵虧損，補貼搞不好3年後才給，台鐵可能面臨借貸，台鐵已經改制國營公司，調整票價目標是希望台鐵能永續運作，今董事會中將溝通。