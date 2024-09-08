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工會3巨頭領銜指導 ！新北「勞資會議代表研習班」熱烈招生

▲工會3巨頭領銜指導「勞資會議研習」。（圖／新北市勞工局提供）

▲2024年第1期勞動教育學院「精進班」。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「勞資小白」也能變高手！新北勞動教育學院為代表們打造專屬課程「勞資會議代表研習班」，即將在10月8日開班，有興趣的勞資會議代表們，請火速報名。

新北市勞動教育學院推動「勞資會議代表研習班」已13個年頭，規劃有「初階」、「進階」及「精進」三階段研習課程。初學者一開始先進入「初階班」打好勞動基準法、勞資會議等基礎功，接著晉級為「資方」、「勞方」代表專屬量身打造的「進階班」，由前勞動力發展署署長黃秋桂、律師沈以軒等重量級講師，透過深入淺出教學，強化各方代表的專業技能。

▲工會3巨頭領銜指導「勞資會議研習」。（圖／新北市勞工局提供）

▲2024年第1期勞動教育學院「初階班」。

接續是Pro級的「精進班」，由全產總顧問謝創智、前聯合報工會理事長徐國淦、新北勞資調解協會理事長林敏雄三大工會巨頭領銜指導，直接提刀上陣真實呈現勞資會議，演繹勞資雙方談判協商等模擬攻防，驗收學習的成果。

另外勞動教育學院還開辦「勞動專題研討」，以專題式討論「職業災害認定暨補償及賠償責任」、「勞動基準法常見案例解析」、「探討雇主職業災害補償責任之抵充」及「職場性騷擾防治」等議題。課程全數免費，有興趣的朋友千萬別錯過，速洽「新北勞動雲-勞動教育平臺」或電洽：02-2298-3639分機115廖小姐。

▲工會3巨頭領銜指導「勞資會議研習」。（圖／新北市勞工局提供）

▲2024年第1期勞動教育學院「勞動專題研討」。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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