薪水最高48K！林業署招募90名護管員　高中學歷可報考

▲林業署招考90名森林護管員，人數歷年最高，首度放寬高中學歷報考。（圖／林業保育署提供提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部林業及自然保育署今宣布，將大舉招考90名森林護管員，名額是歷年最多，並首度放寬高中以上學歷即可報考，起薪3萬2296元起，依考核最高可領4萬8444元，即日起至10月9日報名，甄試日期為今年11月9日、10日。

林業保育署表示，這次應考資格首次放寬為高中以上畢業不限科系，年齡65歲以下，身體狀況良好，能勝任高山地區林野工作，並領有普通重型機車駕照，熟練騎乘125C.C.以上循環檔機車者。

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林業保育署表示，錄取人員每月薪酬自3萬2296元起，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至4萬8444元，明年也將依軍公教員工待遇調整情形調薪。此外，依工作地點屬高山或偏遠地區，可再提高薪酬；另執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，可依項目與級別、參與時數，支給山地巡護作業費，同時也享有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金等保障。

招考作業分二階段舉行，第一階段術科測驗於11月9日（星期六）辦理，測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上循環檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者，始得參加11月10日（星期日）第二階段筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及口試。

林業保育署說明，森林護管員是山林治理的最前線，負責業務包括森林資源調查、經營與保護；林地管理及植樹造林、撫育；林區步道巡護、野生動植物保育與棲地保護、生物多樣性資源維護；防災工程測繪與監工、林道與林業設施維護；綠色森林產業輔導與山村部落社區陪伴等。

有志報考者，今起可至林業保育署各地區分署官網下載報名簡章，可至林業保育署全球資訊網「森林護管員甄試相關資訊」可下載考古題參閱。

