碧桂園淪落「以房抵債」　上海3不動產歸債主

▲碧桂園。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房企碧桂園深陷債務危機，淪落到「以房抵債」，近期再將上海的3項不動產轉讓給債主，同時也是長期供應商的帝歐家居，以償還4.23億元人民幣（約18億元新台幣）的債務。

帝歐家居9日發出公告，稱全資子公司佛山歐神諾陶瓷有限公司透過受讓上海碧浦置業發展有限公司100%的股權及債權的方式，取得碧浦置業持有的3項不動產，交易已經透過股權轉讓的形式實現。

公告顯示，本次抵債資產為碧浦置業持有的位於上海南翔鎮10街坊10/6丘、嘉定區雲安南路45號、嘉定區雲安南路29弄26號的3項不動產。

帝歐家居指出，本次交易總價款為4.23億元。其中歐神諾應支付的股權轉讓款為1.57億元，應支付的債權轉讓款為2.66億元，歐神諾以對碧桂園旗下公司及關聯公司銷售貨物享有的4.23億元債權支付本次交易價款。

▼碧桂園董事會主席楊惠妍。（圖／翻攝碧桂園）



同時，歐神諾同意免除碧桂園旗下公司及關聯公司對歐神諾負有的採購款債務中的5711.87萬元的債務。所免除債務不在上述股權轉讓涉及的4.23億元債權範圍內。

對於非現金形式的抵債行為，帝歐家居表示，2023年四季度，公司全面啟動了對碧桂園旗下碧桂園地產集團有限公司的風險管控措施，一方面盡可能督促碧桂園地產集團盡快現金回款，另一方面也積極與其磋商，尋找合適的抵債資產，積極推動以資抵債事項清償公司債務。

帝歐家居說，公司取得的抵債資產，後續可能因房地產市場週期性波動或其他不確定性因素影響資產價值，「公司成立的風控小組將在取得抵債資產後，將根據資產的實際營運情況透過出租、抵押融資等方式變現回籠資金，增加公司現金儲備。」

除了碧桂園，萬科股份、融創控股等多家房企也正透過「以房抵債」的方式向帝歐家居還債，抵債的房產數量已超過百套。