碧桂園清盤呈請聆訊延至7月底　楊惠妍：家族與公司共命運

▲碧桂園面臨財務危機。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房地產公司碧桂園6日晚間發出公告，稱香港高院已頒令將清盤呈請聆訊進一步延期至7月29日。同時，碧桂園董事局主席楊惠妍也在月度管理會議上強調，家族與公司共命運，將持續支持公司。

碧桂園今年2月28日公告稱，公司獲悉Ever Credit Limited（呈請人）於2月27日向香港特別行政區高等法院提出針對本公司的清盤呈請，內容有關呈請人（貸款人）與本公司（借款人）之間本金約16億港元的未支付定期貸款及應計利息。此後，清盤呈請聆訊多次延期。

對於債務，碧桂園6月6日召開月度管理會議。會上，董事會主席楊惠妍強調，要妥善處理與債權人的關係，確保企業穩健前行。

楊惠妍強調，家族與公司共命運，將持續支持公司，「家族非常信任公司團隊，也相信通過大家的努力，在整體政策向好的情況下，公司會活得越來越好。」

為緩解現金流，碧桂園正在處置持有的資產，根據外媒報導，碧桂園正尋求出售持有的長鑫存儲技術有限公司的股份，籌資約20億元。對此，碧桂園內部人士證實，公司致力於探索各種策略以優化資產負債結構，包括對資產組合的審慎評估和潛在的資產處置機會。

大陸官方近期推出了大量刺激房市的政策，杨惠妍表示，從近期密集出台的政策可以看出，國家對房地產行業健康發展的重視程度，「大家要保持信心和恆心，做好保交房，通過我們的不懈努力讓公司更好地活下去。」

楊惠妍更強調了保交房的重要性，她說，「普通老百姓買一套房，很多都投入了一輩子的積蓄。公司責無旁貸，必須履行保交房的責任。」

她還說，今年的交付任務非常艱鉅，在資源有限的情況下，企業必須上下一心，多方聯動推進，爭取當地政府和各類政策支持，力求在困境中尋找突破口。