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大陸 大陸焦點 特派現場

碧桂園楊惠妍：境外債務重組有序進行　按時間表穩步推進

▲▼碧桂園。（圖／路透社）

▲房企碧桂園債務危機嚴峻。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸房企碧桂園債務危機嚴峻，5月13日，碧桂園集團召開月度管理會議。曾經是亞洲女首富的碧桂園主席楊惠妍喊話稱，政策正在逐步向好，只要堅持熬過低谷，房地產行業一定會迎來春天。她還在會議上介紹了碧桂園境外重組工作的進展，目前相關工作正在有序進行，與債權人建立了比較好的溝通和協商機制，整體上在按時間表穩步推進。

據《大河財立方》報導，5月13日，碧桂園集團召開月度管理會議。面對市場的複雜多變，碧桂園集團管理層強調要堅定信心，堅持長期主義，做正確且困難的事情，努力穿越周期。

碧桂園集團董事局主席楊惠妍分析指出，近期一二線城市的限購放寬以及「以舊換新」等舉措，可以看到政府正在採取行動促進市場流動性的提升，力求逐步重振行業信心。她強調，政策正在逐步向好，只要堅持熬過低谷，房地產行業一定會迎來春天。

楊惠妍認為，儘管行業整體仍處於低位徘徊，但通過緊密依靠政府、積極回應如白名單等利好政策，保交付作為企業的政治底線，將是企業穿越寒冬的基石。

碧桂園集團總裁莫斌也表示，保交付是企業的社會責任和良心所在，要把保交付作為當前的核心任務，想盡辦法去完成。他說，「一切為了保交付。要積極爭取理解和支持，與各方形成合力，保交付才能順利進行。」

楊惠妍表示，儘管公司目前正經歷考驗，但資產負債表仍相對健康，市場也會隨著政策不斷向好。

另外，碧桂園在管理會議上透露「一體兩翼」策略的最新進展。今年首4個月，建科集團交付面積超350萬平方米，未來6個月計畫交付面積超過2000萬平方米。代管代建方面，目前碧桂園建管—鳳凰智拓，在管項目達33個，在管面積724萬平方米，在售貨值接近300億元人民幣。

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