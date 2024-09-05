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恆大汽車港股突「暫停交易」　上海附屬企業傳申請破產

▲恆大集團。（圖／CFP）

▲恆大集團。（圖／CFP）

文／中央社

中國恆大系列的恆大新能源汽車集團有限公司（恆大汽車）的股票今早在香港交易所暫停買賣，恆大汽車沒有說明原因，但據報導，其上海附屬企業昨天傳出遭人申請破產審查。

港交所今早9時30分開盤後約20分鐘，恆大汽車突然公布股票暫停買賣，沒有公布原因。

另據網上資料，中國大陸証券時報今早報導，恆大汽車旗下的恆馳新能源汽車（上海）有限公司（上海恆馳）昨天新增一則破產審查案件，申請人為正泰電氣股份有限公司，案件由上海市第三中級人民法院處理。

據報導，上海恆馳成立於2018年，是恆大汽車集團成員。

恆大汽車的母公司是中國大陸房地產開發商恆大集團，恆大集團已因未能償還債務而在港遭法院下令清算，集團旗下公司包括恆大汽車也正深陷債務泥潭。

恆大汽車6月曾公告，大陸地方政府要求該公司退回人民幣19億元（約新台幣86億元）補貼款，此舉將令恆大汽車面臨經營風險。此外，其附屬公司天津恆大也被責令停產、停售新能源車。

恆大汽車股價今早在港股開盤後報港幣0.246元（約新台幣1元），下跌5.38%。恆大汽車創立時，市場曾對其充滿憧憬，2021年股價曾最高飆升至港幣60元以上。

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