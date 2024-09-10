質疑新竹馬偕兒醫容積暴增　陳智菡：司法碰到柯文哲就轉彎？

▲陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，外界質疑容積率560％暴增至840％，立院民眾黨團主任陳智菡9日指，新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，引發熱議。陳智菡10日上午說明，今天要討論的不只是新竹兒醫容積率暴增有無違法，而是要探討司法有無雙標，並質疑司法遇到柯文哲就轉彎。

陳智菡9日於臉書發文表示，前新竹市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，連內政部花敬群次長也認為「明顯圖利」，新竹市議員李國璋告發後，整整一年沒有人查，「查圖利，全國查起來，大家說好嗎？」

陳智菡10日上午於立院受訪時表示，林智堅不要這麼緊張，現在討論的不只是新竹兒童醫院容積率暴增有無違法，更要探討司法到底有無雙標，新竹兒醫的容積率放寬暴增，林智堅認為一切合法合規，行政法院也判決合法合規沒問題，「但既然行政處分是由行政法院判定，相關法令也是如此規定，為何到台北市就變成北院、北檢判定？一個是行政處分，一個是刑事處分，這兩個東西本來就應該要分開。」

陳智菡指出，進一步探討新竹兒醫有無爭議，原本招標時容積率是250％，很多醫院覺得太低了，所以沒來投標，但等到馬偕得標時放寬至450％，當中說一切經過審議過程，可是確實違背公平採購原則，一開始設定招標是250％，為何最後招標變450％？

陳智菡說，有相關人士透露，林智堅曾在餐會掛保證，可以保證容積率能提高至450％，當中承諾有無涉及圖利問題，不能用BOT一句話當令箭，因為這確實違反公平採購原則，且林智堅可以這樣跟法人承諾嗎？當中有無違反圖利問題？新竹兒醫容積率放寬，當中如果沒有違法的話，比照來說，京華城也是經過台北市都發局、都委會相關程序通過，一切合法合規，為何司法檢調雙標，碰到柯文哲就轉彎？

針對民進黨質疑「圍魏救趙」？陳智菡提及，民進黨不要這麼緊張，今天要討論的不是新竹兒醫有無違法，更要探討司法有沒有雙標，如果行政程序經過行政法院判決合法合規，台北市都發局、都委會也都認為京華城合法合規，「為什麼在新竹可以，但是在台北就不行？」