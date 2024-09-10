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質疑新竹馬偕兒醫容積暴增　陳智菡：司法碰到柯文哲就轉彎？

▲▼ 時任競總副總幹事陳智菡出席民眾黨總統大選政治獻金帳務不實澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，外界質疑容積率560％暴增至840％，立院民眾黨團主任陳智菡9日指，新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，引發熱議。陳智菡10日上午說明，今天要討論的不只是新竹兒醫容積率暴增有無違法，而是要探討司法有無雙標，並質疑司法遇到柯文哲就轉彎。

陳智菡9日於臉書發文表示，前新竹市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高，連內政部花敬群次長也認為「明顯圖利」，新竹市議員李國璋告發後，整整一年沒有人查，「查圖利，全國查起來，大家說好嗎？」

陳智菡10日上午於立院受訪時表示，林智堅不要這麼緊張，現在討論的不只是新竹兒童醫院容積率暴增有無違法，更要探討司法到底有無雙標，新竹兒醫的容積率放寬暴增，林智堅認為一切合法合規，行政法院也判決合法合規沒問題，「但既然行政處分是由行政法院判定，相關法令也是如此規定，為何到台北市就變成北院、北檢判定？一個是行政處分，一個是刑事處分，這兩個東西本來就應該要分開。」

陳智菡指出，進一步探討新竹兒醫有無爭議，原本招標時容積率是250％，很多醫院覺得太低了，所以沒來投標，但等到馬偕得標時放寬至450％，當中說一切經過審議過程，可是確實違背公平採購原則，一開始設定招標是250％，為何最後招標變450％？

陳智菡說，有相關人士透露，林智堅曾在餐會掛保證，可以保證容積率能提高至450％，當中承諾有無涉及圖利問題，不能用BOT一句話當令箭，因為這確實違反公平採購原則，且林智堅可以這樣跟法人承諾嗎？當中有無違反圖利問題？新竹兒醫容積率放寬，當中如果沒有違法的話，比照來說，京華城也是經過台北市都發局、都委會相關程序通過，一切合法合規，為何司法檢調雙標，碰到柯文哲就轉彎？

針對民進黨質疑「圍魏救趙」？陳智菡提及，民進黨不要這麼緊張，今天要討論的不是新竹兒醫有無違法，更要探討司法有沒有雙標，如果行政程序經過行政法院判決合法合規，台北市都發局、都委會也都認為京華城合法合規，「為什麼在新竹可以，但是在台北就不行？」

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