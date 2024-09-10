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快訊／輪到柯文哲了！收押第6天首提訊　檢追查「小沈1500」金流

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉嫌在台北市長任內，圖利京華城200億元改建利益，剛好柯參選總統的政治獻金又爆出假帳案，妻小帳戶內出現不明資金，款項來源亟待釐清，法院5日裁定將柯文哲羈押禁見後，台北地檢署9日提訊涉嫌行賄的威京集團主席沈慶京後，10日上午提訊前副市長彭振聲，追查容積率審議過程，下午首度提訊柯文哲出庭釐清案情。

▲▼(加碼版)北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲今下午遭北檢提訊。（圖／記者湯興漢攝，下同）

北檢指揮廉政署密集調閱市府公文與相關金流後，發現台北市政府局處官員已多次指出京華城改建案不符合《都市更新條例》，無法依業者申請，給予都更容積獎勵，但在2020年市議員應曉薇代業者陳情後，時任市長柯文哲卻親簽核章，並指定彭振聲負責緊盯都委會審議進度。

而在京華城2022年11月1日確定收到容積840%的建照後，威京集團即有多筆資金流出，檢廉發現至少4740萬流向應曉薇相關帳戶，中有上千萬元去向不明，檢察官在接連聲押應曉薇、沈慶京、彭振聲，以及收威京集團薪水又擔任應曉薇助理的吳順民後，馬上對柯文哲展開搜索。

▲▼(加碼版)北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

雖然檢方扣得柯文哲的隨身碟中，記載了「2022.11/1小沈1500沈慶京」等文字，疑為雙方行求期約的對價紀錄，但柯文哲與辯護律師堅稱與京華城案無關，法官考量京華城改建利益數百億元，市府態度大轉彎讓京華城獲得不合法的容積利益約200億元，柯文哲涉圖利罪嫌重大。

由於柯文哲除了京華城案外，柯文哲2024年總統大選的政治獻金帳務不實，同樣有上千萬元帳目待查，為免柯文哲與共犯勾串、滅證，影響偵辦，檢察官8月31日依貪污收賄、圖利、背信等罪將柯文哲逮捕並聲請羈押禁見，台北地院一度裁定駁回，柯文哲獲無保釋放。

但高院根據市府都委會執行秘書邵琇珮、威京集團朱亞虎等人證詞，認為確有必要釐清柯文哲為何突然積極介入京華城容積案，全案發回台北地院更裁，法官5日以柯文哲是單純涉嫌不法圖利業者，或與沈慶京、應曉薇等人有行求賄賂等期約對價，須待檢廉持續追查，改裁定將柯文哲羈押禁見。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：未經判決確定，應視為無罪

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼(加碼版)北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼(加碼版)北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

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