游淑慧爆彭振聲赴「議會調查小組」內幕　京華城關鍵問題全都問！

▲前台北市長彭振聲遭羈押禁見。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲因京華城案遭羈押禁見，前副市長彭振聲也遭羈押禁見。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（10日）回顧彭振聲赴議會說明內幕，當天彭突然跟柯文哲口徑一致，強調「只是會議主持人，沒辦法影響決議」，當調查小組拿出會議逐字稿，彭又蹦出「市長交辦」。她強調，有問彭為何唯獨「京華城」給柯文哲決議？「不想負責任才交給柯市長還是柯真想關心案子」？結果彭不回答，只說了「議員這是很敏感的問題」。

游淑慧於節目《POP撞新聞》表示，彭振聲8月26日主動赴議會說明，之前一直都是拒絕，後來卻突然主動聯繫她要來調查小組，而檢調約談的新聞傳出後，也有詢問「還能來嗎」，彭振聲依舊決定要來。

游淑慧表示，調查小組議員詢問彭振聲「哪些能講」，因為他們也擔心彭振聲被約談後，案情是不是都不能透露，身為「京華城調查小組召集人」她則直言不能講的只有「檢察官問了什麼」這些偵查過程，所以劃了8月26日這條線，檢察官調查了什麼，彭振聲不用回答，但當年的案情還是要回答，而調查小組也猜測，檢調是刻意讓彭振聲前往說明，就是為了交互印證。

游淑慧指出，當天彭振聲有個口徑突然跟柯文哲是一致的，強調「自己只是會議主持人，沒辦法影響都委會決議」，就像柯文哲前幾週幫彭喊冤的說法一樣，這讓調查小組質疑為何一直強調這點。

游淑慧再指，調查小組也在會議中提出證明，彭振聲並非只有主持會議，而是有實質影響力，她也念了當年都委會會議的逐字稿，彭振聲也證實柯事先有問過「京華城要的東西，我們怎麼沒有給人家」，而彭給的意見則是「因為在等行政訴訟，等有結果再說」。

游淑慧認為，因此彭振聲是知道狀況的，也有跟柯文哲解釋，照理來說要等訴訟結果，但他還是做出跟參與委員意見不一樣的裁示「組成專案小組討論」。所以當天唸完逐字稿，彭振聲也不再狡辯，又蹦出「因為是市長交辦」，這點讓她不明白彭的意思，是「專案小組市長交辦」還是「市長交辦案件往前推」？

游淑慧提到，她也有問彭振聲公展公文，照理來說自己決議就好，為何要給柯文哲決議，而且她查找公展程序資料發現，過去都是副市長彭振聲決議，為何唯獨「京華城」送給柯文哲決議？她更問了彭振聲「是想害柯市長還是柯真的知道」？「是不想負責任交給柯市長還是柯市長想要關心案子」？

最後，游淑慧強調，但結果彭振聲卻不回答，只說了「議員這是很敏感的問題」，這讓她十分生氣，更直言「不用再回答，兩個答案都是」，當下彭振聲沒有否認。所以彭振聲後來被羈押，她不意外，因為彭振聲這個態度在北檢是過不了關的，

★未經判決確定，應視為無罪

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）