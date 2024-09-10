蔡正元、中天質疑女記者「陪睡」換消息　綠委擬邀數位部協調



▲柯文哲收押第6天，今（10）日首度提訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者邱晟軒／綜合報導

《三立新聞》女記者馬郁雯近日因揭露民眾黨主席柯文哲的神秘帳冊，引發熱議。然而，前立委蔡正元及《中天新聞》節目主持人盧秀芳卻在節目中質疑，暗示該記者可能透過「陪睡」獲取檢調消息。對此，民進黨立委郭國文強調，支持馬郁雯提告蔡正元，並會與數位部研擬，如何避免這種羞辱人的節目在YouTube上播放。

郭國文今（10）日在臉書發聲力挺馬郁雯，並強烈譴責蔡正元和盧秀芳的不當言論。郭國文表示，他將支持馬郁雯提告蔡正元，並且會與數位部合作，研究如何防止此類侮辱性節目在YouTube平台上繼續播放。他批評《中天新聞》放任「無良名嘴」，藉著馬郁雯的努力工作與獲取獨家消息，來污衊她以不正當手段取得消息。

郭國文進一步指出，《中天新聞》不應因為已被關台，就以為可以逃避政府監督，甚至在YouTube上繼續製作散播侮辱與造謠的內容。他呼籲《中天新聞》應該發表道歉啟示，並對這類無端抹黑行為負責。

郭國文表示，馬郁雯是位認真專業的記者，長年深耕檢調線，提供了許多獨家報導，而蔡正元卻藉此抹黑，令人感到遺憾。郭國文強調，他將與數位部協商，研究對策，以避免未來類似的羞辱與造謠事件再次發生。

回顧整起事件，馬郁雯日前公開表示，她篤定柯文哲的帳冊內涉及1500萬的數字，並且百分之兩百信賴消息來源，強調檢調線經營七年，並有跟不同人進行查核。

不過，蔡正元在《中天新聞》節目中卻公開質疑，揚言「有沒有陪睡覺？關係不親密，誰會給這麼重要的資料」，令外界譁然。節目主持人盧秀芳也在一旁附和，稱「如果不是關係親密，怎麼會有人願意冒險提供消息」。相關言論引發了社會各界的譴責與不滿。