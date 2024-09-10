「小沈1500」北檢否認洩密　郭正亮揭這點不合理：為何不約談媒體

▲北檢10日提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案，遭媒體爆料，查扣的柯文哲隨身碟，記載「2022.11/1小沈1500沈慶京」等文字，北檢發出聲明，強調絕無洩密，已分他字案調查。對此，前立委郭正亮9日表示，如果爆料屬實，前後兩個法官都沒看到這個資料嗎？更不相信北檢沒有把USB給法官看，不給的話不合常理。他強調，北檢若要自清，為何不立刻約談媒體？證明沒有在「搞政治」，找一下誰在放假消息，也請NCC該有動作，約束媒體。

郭正亮於節目《新聞大白話》表示，檢方偵辦小組現在增加一位「偵查虛擬貨幣」高手，這表示正在積極找尋金流，也意味金流可能還是沒有進展。

郭正亮質疑，最近有兩家媒體都自稱找到「USB的Excel檔」，還說是柯文哲的1500萬帳冊，如果爆料記者所講屬實，在8月30日檢廉搜索柯文哲家時就找到的USB，那時候台北地院還沒開庭，前後兩個法官難道都沒看到這個資料嗎？

郭正亮表示，北檢用「違背職務收賄」與「圖利」兩罪聲押，後來可以看到兩個法官都認知只是「圖利」，自己不相信北檢沒有把USB的資料給法官看，這不太可能，因為不給的話，真的不合常理。

郭正亮認為，媒體講的言之鑿鑿，而北檢也發出新聞稿，強調「絕對沒有外洩，沒有圖利媒體」，但若要自清那請北檢約談媒體，找一下是誰在惡意洩密、放假消息，查辦內部，就算北檢沒動作，也請NCC該有動作，好好約束媒體。

最後，郭正亮強調，否則不論辦綠辦藍，每次北檢都稱偵查不公開，結果消息卻走漏給特定媒體，而且只會回應「絕無此事，用他字案查辦」，但這些動作只會被認為是審預算時，做給立委看、擋住立委質詢而已，為何不立刻約談兩家媒體？證明沒有在「搞政治」。

★未經判決確定，應視為無罪

▼北檢新聞稿，否認洩漏偵查內容給特定媒體。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）