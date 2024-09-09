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職籃球星周儀翔酒駕拒測遭罰18萬　呂政儒躲過連坐罰

▲大安警方在忠孝東路5段攔查到職籃球星周儀翔駕駛賓士車渾身酒氣拒測，警方依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方攔查到職籃球星周儀翔駕駛賓士車且渾身酒氣，周拒測，依法開罰18萬。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

8月26日凌晨2時許，大安警方在忠孝東路5段攔下一輛白色賓士休旅車，巡邏警員盤查發現車內飄出濃厚酒氣，開車的居然是PLG職業籃球璞園領航員球隊當家前鋒周儀翔（33歲），同車友人還有前PLG、現任職籃大聯盟新北國王隊的當家小前鋒呂政儒（38歲），兩人滿身酒氣，周儀翔當場拒測，警方依規定開出18萬新台幣罰單並吊照扣車。

周儀翔拒測也突顯酒駕新修法後的盲點，根據《道路交通管理處法條例》35條8項「駕駛經酒測酒精濃度達每公升0.25毫克以上，年滿18歲同車乘客須處新台幣6千元以上1萬5千元以下罰鍰」，但周男拒測，導致呂政儒因此逃過酒駕連坐開罰下場。

▲領航猿周儀翔、卡米諾斯。（圖／PLG提供）

▲周儀翔。（圖／PLG提供）

▲「男模射手」呂政儒加盟新北國王。（圖／新北國王提供）

▲呂政儒。（圖／新北國王提供）

警方依規定依《道路交通處罰條例》開出18萬元拒測罰單，吊扣汽車牌照，並將汽車移置大安文山保管場。大安警方近期接連逮到職籃多名球星酒駕，呼籲民眾飲酒切莫開車，以免受罰及造成其他用路人危害。

▲大安警方在忠孝東路5段攔查到職籃球星周儀翔駕駛賓士車渾身酒氣拒測，警方依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

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