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社會 社會焦點 保障人權

獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」　被搜出上百影片墜樓亡

▲ 補教班負責人為「創意私房」會員，遭檢警傳喚後，突然於今午在住處4樓墜落身亡 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲補教班負責人為「創意私房」會員，遭檢警傳喚後，突然於今午在住處4樓墜落身亡 。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、張君豪／綜合報導

新北市中和區19日發生墜樓命案，警方確認死者41歲蘇姓男子是某補習班負責人兼班主任，17日才因涉及台版n號房「創意私房」偷拍案件，遭檢警移送台中地檢署複訊後聲押。儘管台中地院以無管轄權為由裁定無保請回，但蘇男涉偷拍女學生如廁，已有上百部影片遭查扣，犯罪事證明確，沒想到2天後竟傳出憾事。

補習班負責人蘇男17日遭檢警拘提，19日11時41分就墜樓身亡。據了解，檢警溯源追查「創意私房」論壇觸犯兒少性剝削條例一案，全面清查曾上傳偷拍兒少性愛、如廁及裙底風光的會員，包括產製該類影片、付費購買兒少犯罪影片者，都在檢警本次掃蕩鎖定對象。

據傳，蘇男遭證實為創意私房論壇的付費會員，且曾購買偷拍如廁、裙底風光的犯罪影片。另外，檢警查扣住處及補習班的電腦、筆電手機和硬碟，意外查獲針孔偷拍器材，經初步檢視畫面內容，發現蘇男身為補習班負責人，竟在自家補習班廁所裝針孔偷拍女學生如廁，且影像數量達上百部，粗估至少有數十名未成年少女受害。

警方據此趕赴蘇男經營補習班清查，果真在補習班女廁查扣針孔偷拍器材。由於蘇嫌涉嫌在補習班及其它地方偷拍女子如廁罪證明確，檢方為阻止蘇男繼續危害未成年學生、同場域婦女，緊急提出聲押，但法官認為犯罪地點在新北市，非台中地檢署所轄，裁定無保請回，怎料2天後蘇男就發生憾事。

自從藝人黃子佼被查獲是創意私房論壇會員並曾購買非法兒少影音後，溯源剿滅創意私房論壇成為台灣司法界共識，但因創意私房論壇會員及合作拍攝者遍布全台，目前全台各地有多個地檢署檢察官均立案偵辦中。

對此，法務部今年中旬曾責成高檢署針對「創意私房」案件成立跨地區的專案任務編組，但只聞聲響未見實際作為。如今中檢大規模搜索、拘提遍布全台的涉案犯嫌，無奈因「無管轄權」羈押不成，也沒想到犯嫌請回後竟發生憾事，未來涉案眾多犯嫌的司法管轄權狀態及偵處追訴如何進行，仍有待後續觀察。

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