多人突收「不明月餅禮盒」！社福機構急公告遭冒名　高雄警追查

▲多人收到「不明月餅禮盒」，社福機構急警告遭冒用，警要追查了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中秋節即將到來，近來卻有民眾莫名收到來自社福機構「小天使家園」寄送的精美月餅，但因過去從未與該機構有過交流，一查才發現疑似是不明人士冒名寄送。警方表示，過往未接獲類似案件，經查證該機構，月餅確實並非他們寄出，有關動機將進一步偵處查明。

小天使家園指出，今天上午有接獲2位民眾致電洽詢為何要寄月餅？該機構張主任表示，機構主要業務為安置照顧2-6歲幼兒，並沒有對外販售月餅服務。

湖內分局今（9）日13時派員前往路竹區私立小天使家園實地查訪，經了解，該月餅寄件人署名非該家園工作人員，所留電話也為空號，而案件反應民眾也非該家園捐款人。湖內分局表示，過往未接獲類似案件，有關動機將進一步偵處查明。

▲多人收到「不明月餅禮盒」！社福機構急澄清，是有心人士冒用。（圖／記者賴文萱翻攝）

小天使家園也於臉書專頁發文澄清，近日有幾位民眾來電表示收到不明月餅禮盒，「該事件應為有心人士冒用本家園地址，本家園並未寄送任何月餅禮盒給民眾。」

同時，小天使家園也提醒，若收到不明禮盒請提高警覺，如為食品更應避免使用，以免發生危險，並希望勿有其他被害人再遭詐騙。

警方也呼籲，各種詐騙犯罪層出不窮，提醒民眾若接到疑似詐騙情節，可撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線查證。