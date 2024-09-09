快訊／球星酒駕！周儀翔拒測遭罰18萬吊照扣車　呂政儒也在車上

記者張君豪／台北報導

北市東區夜店、酒店夜生活消費場所多，是明星、名人網紅深夜消費流連之處。8月26日凌晨2時許，大安警方又在忠孝東路5段2號、信義路、基隆路口發現一輛白色賓士休旅車靠路邊行駛，速度忽快忽慢、疑有疲勞駕駛、酒駕情事、巡邏警員立刻上前盤查關切，結果車窗搖下飄出濃厚酒氣，開車的居然是PLG職業籃球璞園領航猿球隊當家前鋒周儀翔（33歲），同車友人還有前PLG、現任職籃大聯盟新北國王隊的當家小前鋒呂政儒（38歲），兩人滿身酒氣，周儀翔拒測，警方依規定開出18萬新台幣罰單並吊照扣車。

▲大安警方在忠孝東路5段攔查到職籃球星周儀翔駕駛賓士車渾身酒氣拒測，依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





對於再度攔查到球星酒駕案件，大安警方表示，當天是在信義區忠孝東路5段2號前攔查到職籃球星周儀翔酒駕開車，據稱當時兩人是在大安區忠孝東路4段統領知名夜店消費後，開車準備回新北市樹林，行經忠孝東路5段就被警方攔查，兩人渾身酒氣但拒絕接受酒測，警方依規定開出18萬元拒測罰單，在吊銷周儀翔駕照並查扣車輛後讓兩人離開。

▲周儀翔。（圖／取自PLG粉專）▼呂政儒。（圖／新北國王提供）





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