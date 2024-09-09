葡萄牙5囚犯越獄！用梯子翻越6公尺高牆　照片姓名曝光

▲在監獄工作人員把注意力集中在監獄探訪時，5名囚犯成功越獄。（圖／翻攝自SNCGP）

記者詹雅婷／綜合報導

葡萄牙一所戒備森嚴的監獄7日上午發生越獄事件，總計5名囚犯在取得外部協助的狀態下，使用梯子逃獄成功。葡萄牙警方至今仍在追捕這5人，他們犯下的罪名包括販毒、搶劫、綁架、竊盜、洗錢等，當局也公布5人的正面大頭照、姓名以及逃獄身影。

BBC、路透等報導，這所高度安全戒備的監獄Vale de Judeus可容納560名囚犯，距離葡萄牙首都里斯本約70公里，這5名囚犯年齡介於34歲至63歲，全是男性，選在監獄工作人員把注意力集中在監獄探訪的時刻，使用梯子翻過6公尺監獄高牆，在短短數分鐘之內成功逃獄。

▲5人使用梯子越獄。（圖／翻攝自SNCGP）

這5名越獄囚犯分別為34歲葡萄牙人羅雷羅（Fábio Fernandes Santos Loureiro）、63歲葡萄牙人費雷拉（Fernando Ribeiro Ferreira）、61歲阿根廷人羅爾曼（Rodolf José Lohrmann）、42歲喬治亞人法賈尼（Shergili Farjiani）以及37歲英國人羅斯卡勒（Mark Cameron Roscaleer）。他們有外部協助才成功逃獄，且當時監獄外有2輛車等待接應。

▲5名越獄囚犯正面照、姓名、年齡、國籍全被公開。（圖／翻攝自SNCGP）

羅斯卡勒先前因綁架、搶劫被判坐牢9年，2名葡萄牙囚犯羅雷羅、費雷拉犯下販毒、竊盜、搶劫、綁架等罪，被判處25年徒刑，羅爾曼除了竊盜、洗錢之外，還涉嫌謀殺阿根廷知名政治人物的子女。

葡萄牙警方已展開追捕行動。葡萄牙全國監獄守衛聯盟（SNCGP）把這5人的正面大頭照、姓名、年齡、國籍相關個人資料公布在社群媒體上，並稱這群囚犯非常危險，公眾不該與他們接近。

▼5名囚犯成功越獄，監獄外有2輛車接應。（圖／翻攝自SNCGP）