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社會 社會焦點 保障人權

獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

▲台灣駭客團體19日16時正式對創意私房論壇發動毀滅性攻擊、刪除網站並置換首頁。（圖／記者張君豪翻攝）
▲台灣駭客團體19日16時正式對創意私房論壇發動毀滅性攻擊、刪除網站並置換首頁。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台版N號房「創意私房」論壇堪稱台灣近年生產兒少性剝削未成年性愛，以及名人偷拍影像的罪惡淵藪，雖然台灣數位部主管的「財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）」經媒體多次報導批評後，最終在4月10日晚間六點，要求台灣網際網路業者針對「創意私房」（meitufang.com）執行網路停止解析等相關措施、TWNIC接獲衛福部相關公文後，當晚立即通報網路服務業者停止解析該網域。

但經《東森新媒體ETtoday》記者持續追蹤測試，發現台網中心封阻「創意私房」的策略並未生效，肇因只要使用者透過非國內四大電信業者提供的網路服務、或者開啟相關VPN代理伺服器程式，都可順利瀏覽「創意私房」論壇。

台灣數位部封停創意私房網域做半套，有民眾投訴反映，甚至只要使用台灣第四台業者提供的固網寬頻服務，就可以順利連上「創意私房」論壇，日前外傳創意私房創辦人，大陸籍的老馬早在4-5月就遭大陸公安逮捕，但經瀏覽該論壇，老馬直到6月27日都還在該論壇發布公告，說明該論壇的收費分潤制度，顯然老馬仍活躍偷拍犯罪事業。

▲台灣駭客團體19日16時正式對創意私房論壇發動毀滅性攻擊、刪除網站並置換首頁。（圖／記者張君豪翻攝）

 

據了解，台灣有一駭客團體從台版N號房「創意私房」論壇偷拍未成年性愛影片事件曝光後，認為大陸人成立非法偷拍論壇，並號召大陸、港澳台灣的偷拍犯罪份子積極上傳偷拍性愛影片「凌駕台灣法律、危害台灣民眾，吃人夠夠」。

加上台灣政府封停「創意私房」論壇網域並不積極「只封一半」的離譜措施也讓人看不下去，該駭客集團歷經月餘的開會，制定網域滲透攻擊計畫「決定向偷拍變態和戀童癖宣戰」，順利探知創意私房論壇的網站漏洞，這批見義勇為的駭客團隊19日16時正式對創意私房論壇網站發動毀滅性攻擊，刪除創意私房所有的影音內容並置換該論壇首頁。

台灣的正義駭客團體、摧毀該論壇後置換首頁並留下「Maitufang is a crime, whether you are a Webmaster or a　Member.Zero tolerance towards sexual abuse and exploitation of children.」「創意私房就是犯罪，不論你是站長或是會員。對兒童性虐待和性剝削零容忍」

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