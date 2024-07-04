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「喪屍菸油」入侵台灣首曝光　可鏘到「身體對折」成夜店新寵

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊4日宣布破獲全台首件「喪屍菸油」毒品案件，警方搜索含有「依托咪酯」成分的電子煙彈分裝工廠，在新北市蘆洲陳姓男子住處查獲可製作1600枚電子煙彈的依托咪酯電子煙油，市價約480萬元新台幣，警方從今年3月7日起陸續發動3波搜索行動，逮捕陳姓主嫌（28歲）等4人到案。

▲刑事局查獲台灣首宗喪屍菸油毒品案，逮捕分裝獨菸油集團4名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局查獲台灣首宗喪屍菸油毒品案，逮捕分裝獨菸油集團4名犯嫌。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊第一隊日前接獲情資，販毒集團主嫌陳男利用自家住處設立以麻醉藥品「依托咪酯」和丙二醇以1:8比例混和成電子煙油，並在雙北、基隆等地區販售牟利，並根據客製化生產水果口味的電子煙油，危害青少年身心健康甚鉅，陳嫌為提高毒品煙油獲利空間，下令下游買家煙油市售價格不得低於成本2倍，以賺取大量暴利。

警方指出「依托咪酯」本是醫療上靜脈注射使用的麻醉藥品，吸食後會出現異常顫抖、無法控制身體、無法思考等副作用，藥效嚴重發作時甚至身體會從腰部對折打滾，就跟喪屍動作一般，又被稱為「喪屍毒品」，藥頭對外宣稱可以做為大麻的合法替代藥品，這項藥物在多國已經被列為毒品，但藥頭鎖定台灣法律漏洞，利用依托咪酯在台灣尚未納入毒品危害防制條例條文內，大量透過走私方式進口。

▲刑事局查獲台灣首宗喪屍菸油毒品案，逮捕分裝獨菸油集團4名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

加上電子煙的消費族群都是年輕人居多，俗稱喪屍毒品、「上頭煙油」的相關品流入市面恐對社會治安造成影響，是類煙油近期流入夜店，年輕人施用後約會有15-20分鐘的藥效發作期，部分施用者會對此類藥物產生新奇、好奇的依賴性，進而造成身體機能受損。

刑事局成立專案小組報請新北地檢署指揮，在三月進行的3波搜索行動查扣依托咪酯485克，果汁口味甘油、丙二醇3大罐、溫控設備、磅秤、燒杯、墊子、煙彈空殼等分裝工具一批，警訊後將4人依依觸犯《藥事法》、《毒品危害防制條例》移送4名犯嫌、檢警將持續溯源偵辦。

▲刑事局查獲台灣首宗喪屍菸油毒品案，逮捕分裝獨菸油集團4名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局長周幼偉表示，依托咪酯法務部在今年6月13日召開毒審會決議列管為第三級毒品，於法制作業辦理完成後，正式由行政院公告納管。警方呼籲民眾切勿以身試法；刑事局會持續強力掃蕩不法黑幫及販毒集團，精準溯源斷根，全力打擊瓦解販毒組織。

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