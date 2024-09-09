國家防災日防震演練保平安　南消至南化國中防災宣導

▲台南市消防局第二大隊南化分隊至南化區南化國中進行防火宣導及防震演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

9月為國家防災日的演練活動月份，9日下午時段台南市消防局第二大隊南化分隊至南化區南化國中進行防火宣導及防震演練，因台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處，地震頻繁，透過國家防災日來宣導並結合下半年編組演練、921防震演練，南化消防趁此次演練舉辦防火宣導傳遞防災知識。

為使防災觀念於國家防災日期間加強宣導，南化分隊特別針對『防災防震演練』、『無線連動住宅用火災警報器』、『住宅自動灑水設備推廣』、『吸菸注意事項』及其他如煮食不慎、電器使用安全、公共場所消防安全診斷、長者居家消防安全診斷暨義消招募等主題進行防火防災宣導，加強大家的防災意識。

市長黃偉哲表示，最近台灣的地震頻繁，根據中央氣象局地震觀測資料統計，台灣每年平均發生2萬2千次地震，其中超過600次為有感地震，都令人深刻感受到天然災害的威力與無情。天災無法避免，唯有加強防震知識、災前做好預防措施，並在國家防災日透過演練提升應變能力，才能減少地震造成的人命傷亡。

消防局李明峯局長指出，地震發生時最重要的就是保護自身的安全，尤其是保護頭部避免受傷，應立即採抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下並緊握桌腳，保持鎮定。每個人都有可能在任何地方遇到地震，唯有勤加演練，才能夠迅速的反應並知道如何躲避。並注意平時用火用電安全，減少災害發生。

第二大隊王騰毅大隊長表示，除了地震前演練、地震發生時避難逃生，另提醒民眾平時就應準備好緊急避難包，與家人事先約定集合地點，並熟悉住所附近的避難收容處所路線與位置，以備不時之需。今與南化區南化國中宣導活動，將許多平時的防災觀念，傳遞給廣大民眾，讓大家接收到許多新知，希望大家共同努力提升防災韌性。