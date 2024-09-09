　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

在地企業「堤維西」38週年慶　捐贈南消多功能六軸無人機

▲台南市消防局9日上午10時，於堤維西交通工業股份有限公司科工區一廠，舉行捐贈多功能六軸無人機儀式，由消防局局長李明峯受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局9日上午10時，於堤維西交通工業股份有限公司科工區一廠，舉行捐贈多功能六軸無人機儀式，由消防局局長李明峯受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局9日上午10時，於堤維西交通工業股份有限公司科工區一廠，舉行38週年慶捐贈多功能六軸無人機儀式，由消防局局長李明峯受贈並頒發感謝獎牌，感謝長期支持及回饋警義消，可以說是成功的在地企業，十分熱心公益、造福地方及人群。

堤維西交通工業股份有限公司愛心不落人後，得知消防弟兄處理大型廠房火災搶救，因為範圍大，動線隔間複雜，燃燒物質種類眾多，火載量大，需要有更進階之搶救裝備，特捐贈價值新台幣120萬元之多功能救災無人機1架，災害發生時第一時間使用無人機熱顯像進行災害監控，針對太陽能板進行高空射水防護，並利用無人機搭載無線電中繼站，以提升大規模火災通訊品質，避免調度相關救災資源造成延燒而使財產所施更加嚴峻，大力支持消防局第六大隊「推動台南科技工業區守護家園計畫」及成立警義消無人機飛手隊，秉持自己財產自己守護之觀念。

▲台南市消防局9日上午10時，於堤維西交通工業股份有限公司科工區一廠，舉行捐贈多功能六軸無人機儀式，由消防局局長李明峯受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，十分感謝堤維西交通工業股份有限公司，目前消防局第六大隊管轄範圍為安南區、安平區、北區及一半中西區，除涵蓋熱鬧之商業區、大樓住宅、多處工業區，轄內沿海、運河及溪流更是救溺頻傳，單靠大隊11位警消飛手，一旦轄區災害發生，各自有任務在身，無法1人兼任2職，因此，第六大隊積極培訓20位義消人員取得無人機高級飛手證照，未來一同加入救災行列，成為第六大隊最堅強的後盾。

▲台南市消防局9日上午10時，於堤維西交通工業股份有限公司科工區一廠，舉行捐贈多功能六軸無人機儀式，由消防局局長李明峯受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，防火安全，人人有責！保護家園，從自身做起。勿亂丟煙蒂、遠離易燃物；房屋周圍保持清潔、定期清理枯葉；注意用火用電安全，安全生活靠大家。我們每個人都應時刻保持警覺，共同落實防火措施，營造安全的生活環境。

ET快訊
快訊／沈慶京虛弱坐輪椅　畫面曝光
16要來了！4舊機將停產「這3款iPhone降價」
彭雪芬提告！最美金控董娘聯手吳東亮　告新光金大股東林伯翰
柯文哲不抗告！不想為難法官　用行動槓上「來！就查啊」
承德路發現男屍　已死亡4天
柯文哲確定不抗告　律師揭「2矛盾」
全台變天！　雨彈轟北部到明晚
百萬YTR親姊結婚「真面目暴雷」！網驚：根本長一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林業保育署南投分署招考8森林護管員　非原民高中職畢業亦可報考

花蓮男幫妻買美食...熱暈倒地「機車壓身體」　警送返家

在地企業「堤維西」38週年慶　捐贈南消多功能六軸無人機

展現國際定位！世界俱樂部龍舟錦標賽落幕　台灣隊勇奪2金1銅

第7屆全國小葉種紅茶競賽　魚池鄉莊鎔璞勇奪縣長特等獎

汽車前擋風玻璃內放手機　太陽高溫曝曬聚光造成手機鋰電池自燃起火

中興高中角力好手曾怡瑄　獲頒傑出運動員

台南AI消防正妹　診斷大北門區住宅火災成因及宣導預防對策

桃園2024外國人文化交流　「藝遊東南亞：色彩與故事」登場

林保署南投分署公私協力滅小花蔓澤蘭　縣民移除每公斤可領7元

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

柯文哲新影片曝光！　「司法缺乏正義、盼台灣更好」

轎車雪隧內燒成火球！　濃煙灌滿隧道...雙向封閉中

林業保育署南投分署招考8森林護管員　非原民高中職畢業亦可報考

花蓮男幫妻買美食...熱暈倒地「機車壓身體」　警送返家

在地企業「堤維西」38週年慶　捐贈南消多功能六軸無人機

展現國際定位！世界俱樂部龍舟錦標賽落幕　台灣隊勇奪2金1銅

第7屆全國小葉種紅茶競賽　魚池鄉莊鎔璞勇奪縣長特等獎

汽車前擋風玻璃內放手機　太陽高溫曝曬聚光造成手機鋰電池自燃起火

中興高中角力好手曾怡瑄　獲頒傑出運動員

台南AI消防正妹　診斷大北門區住宅火災成因及宣導預防對策

桃園2024外國人文化交流　「藝遊東南亞：色彩與故事」登場

林保署南投分署公私協力滅小花蔓澤蘭　縣民移除每公斤可領7元

狂被問棒棒堂合體「洩氣感非常嚴重」！小煜直球認了：無法一直活在過去

站台挺柯文哲？王鴻薇稱取決小草訴求　「為了司法公平會發聲」

快訊／沈慶京坐輪椅提訊畫面曝　白汗杉+藍白拖...虛弱推進北檢

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

柯文哲不抗告法界解析　律師：多押1天悲劇英雄色彩就多1分

台積電加持！　上半年高雄買氣「楠梓首度超車三民」

笑奧運選手「像海獅」人設翻車！日綜藝大姐主持40年節目驚爆收攤

16要來了！4舊機將停產「這3款iPhone降價販售」

8歲女童感冒暈2天！突嗜睡不說話　竟是已「腦炎」

柯文哲不提抗告！律師點頭「這是正確決定」：壓力轉到檢察官身上

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

地方熱門新聞

自強號列車故障！台鐵緊急換編組

台南AI消防正妹診斷大北門區住宅火災成因及宣導預防

汽車前擋風玻璃內放手機太陽高溫曝曬造成手機鋰電池自燃

台南永康下午強降雨高速公路旁道路又淹水

前台南縣議長吳健保辭世　吳禹寰：失父之痛莫此為甚

在地企業「堤維西」捐贈南消多功能六軸無人機

日月潭萬人泳渡15日登場　 2.26萬人報名

花蓮男騎車幫妻買美食熱暈倒地　警送返家

桃園2024「藝遊東南亞：色彩與故事」　登場

南投縣民移除小花蔓澤蘭　每公斤可領7元

17年來不間斷　新北淡水關懷弱勢協會中秋送愛

世界俱樂部龍舟錦標賽落幕　台灣隊勇奪2金1銅

火星人狂吸8萬人到場　85分鐘疏運完

打破高齡風險　54歲婦人產下健康龍鳳胎

更多熱門

相關新聞

俄軍用無人機境內墜毀　拉脫維亞：北約東翼遭侵犯

俄軍用無人機境內墜毀　拉脫維亞：北約東翼遭侵犯

波羅的海國家拉脫維亞總統林克維奇斯今天表示，一架俄羅斯軍用無人機在境內墜毀，強調沿北大西洋公約組織東部邊境空域遭到侵犯情事有增加趨勢。

南消五大隊鹽行分隊辦理消防夏令營

南消五大隊鹽行分隊辦理消防夏令營

俄彈藥庫爆炸大火畫面曝　宣布地區緊急狀態

俄彈藥庫爆炸大火畫面曝　宣布地區緊急狀態

日本陸自「無人機墜毀」！消息藏2個月意外曝光

日本陸自「無人機墜毀」！消息藏2個月意外曝光

吳盧亮捐贈台東消防局首部電動救災勤務車

吳盧亮捐贈台東消防局首部電動救災勤務車

關鍵字：

堤維西捐贈南消無人機

讀者迴響

熱門新聞

席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

可能有雙颱！　最新預測曝

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」

快訊／柯文哲羈押禁見！律師「不提抗告」

可能有颱風！　今下最大地區曝

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場

00919、00929高配息恐「撐不下去」　達人示警：遭遇相同問題

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

更多

最夯影音

更多

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面