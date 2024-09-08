從小埋下防災的種子　南消五大隊鹽行分隊辦理消防夏令營

▲台南市消防局第五救災救護大隊鹽行分隊，7日舉辦「消防體驗闖關」宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實預防火災及其他防災教育，台南市消防局第五救災救護大隊鹽行分隊，7日舉辦「消防體驗闖關」宣導，活動內容有小小消防員消防衣著裝、消防車射水及介紹、CPR急救及消防知識小學堂，共60多名小學學生報名參加。

在剛開學的時機點，學童們用輕鬆愉悅的心情去吸收相關知識，並與家人分享活動經驗，讓消防知識如同蒲公英的種子，慢慢地飄散到民眾的腦海裡。

本次活動與台南應用科技大學及大灣防火宣導隊一同舉辦，藉由大學生們與宣導隊成員的親和力，讓小朋友們更敞開心胸去學習。小學生們對於任何事物都充滿著新鮮感，對於各種的體驗活動都躍躍欲試，也更願意親自嘗試，在趣味和知識的雙管齊下，參與的小朋友有滿滿的收穫。

市長黃偉哲表示，消防是市民的後盾，市府是消防的後盾，望透過活動讓民眾了解消防工作辛苦及火災預防的重要，推動全民防災，日常平安順遂無災無害。

消防局局長李明峯表示，藉由此活動能夠讓台南學子更了解消防工作，以及將防火防災觀念由孩子帶回至家中，讓這顆防災的種子從小在他們的心中萌芽，不但能減少災害的發生，也可以在遇到災害時臨危不亂。