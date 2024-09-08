全國萬人健走大會師齊步走　基隆消防全力推廣防災知識

▲全國萬人健走大會師齊步走，基隆市消防局在現場設置多站防災宣導站點。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市與台灣體育總會於7日在外木山辦理「全國萬人健走大會師」活動，共吸引全國各縣市約4萬人共同參與健走。9月份也正值全國防災日活動期間，基隆市消防局藉此契機，在現場設置多站防災宣導站點，在參與健走的同時，可以學習到防災防火的實用知識。

基隆市消防局共設置5站宣導攤位，包含防震宣導、防災包介紹、核安小站、CPR與AED體驗等，並且推廣防災士報名活動。此外，「日本靜岡縣防災用品普及促進協議會」與「臺灣防災產業協會」也熱情參與，共同推廣企業參與防災工作，並透過產官學的合作來提升全民防災意識。

當地震發生搖晃開始時，「趴下、掩護、穩住」地震保命三步驟，保護好自己的身體，讓自己不會受到掉落物品的傷害。平時的時候，家庭裡準備好防災包，將飲用水、食物、禦寒物、簡易急救包及重要文件等備妥，如果災害擴大需要緊急避難時，第一時間就可以完成緊急避難準備。

現場並有安妮救護教具，讓民眾可以實際操作CPR，並說明AED的操作使用。強韌臺灣防災計畫介紹各種災害潛勢圖資以及社區防災應變的重點。臺灣防災產業協會秘書長黃少薇說，歡迎更多企業加入臺灣防災產業，許多產品在災害發生後物資缺乏的時候，都可以為我們帶來很便利的使用，共同提升社會的防災能力。

日本靜岡縣防災用品普及促進協議會理事鈴木達朗及高野太作先生也表示，很高興參與基隆市的全國萬人健走活動，這次推廣日本可以保存7年以上的防災食品及家具固定器具，希望可以為大家提供實用的防災小技巧。

基隆市消防局長游家懿表示，這次藉著全國健走活動，同時推廣全民防災工作。面對各種複合型災害，應該在平時就要確實做好防減災的準備，以及提升基本的災害應變能力，做好各項防災準備就能減少災害可能帶來的損失。