台中男走進派出所摀耳不說話　警放輕音樂橇開他心防

▲員警上前詢問是否迷路、需要何種幫助時，男子卻沈默不語，還用雙手摀住耳朵，看似十分不安。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市東區1名男子，日前不明原因走進派出所，員警上前詢問是否迷路、需要何種幫助時，男子卻沈默不語，還用雙手摀住耳朵，看似十分不安；為緩解男子情緒，員警將廣播切換成輕音樂，竟有效讓男子放鬆心情，還唱起歌來。經警方透過人臉辨識系統等多重比對方式，查出男子是附近住戶，疑有身心障礙情形，警方通知家屬將男子帶回，家屬感謝警方用心，讓男子平安返家。

台中市第三警分局指出，1名穿著藍白拖鞋的男子於4日晚間7時許，逕自走進立德派出所大門，在一張椅子上安靜地坐著，警方見狀一頭霧水，上前關心男子，詢問是不是迷路了，但男子僅是默默搖頭，不發一語，

由於男子身上未帶證件，警方再詢問相關問題，男子卻又是摀住耳朵，不理會員警。為了查出男子身份，警方將他帶到偵查隊，嘗試用按捺指紋及人臉辨識找出身份，過程中男子相當緊張，警方也貼心地將廣播轉換成輕音樂，頗有成效，男子甚至當場唱起了「鼓聲若響」。

警方最後查出男子身份，是住在派出所附近的張姓男子（47歲），疑有身心障礙情形，警方通知家屬到場，家屬說，張男平時外出散步都會自行返家，為何唯獨這次走進派出所，百思不得其解，表示下次會更注意張男狀況，感謝警方積極協助。

警方呼籲，民眾家中若有走失之虞的親人，除多家留意陪伴，也可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊，亦可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分助其返家。而街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，讓他們能安全返回家人身旁。